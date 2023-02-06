Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в понедельник в диапазоне 2200-2250п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в понедельник в диапазоне 2200-2250 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"По нашим оценкам, в ближайшие дни может произойти небольшой откат бумаг металлургов, которые в последнее время явно опережали фондовый рынок и выглядят перекупленными", - отмечают эксперты в комментарии.

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