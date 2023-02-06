Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon и Alphabet. Тем временем в пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются на торгах в понедельник, за исключением японского. Давление на котировки в том числе оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,59%. Значение южнокорейского Kospi к 8:24 мск уменьшилось на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,25%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%. Давление на китайские акции оказали сообщения о сбитом США китайском аэростате. В минувшие выходные президент США Джо Байден заявил об успешном перехвате китайского аэростата у атлантического побережья США, который в течение нескольких дней совершал пролет через всю территорию станы с северо-запада на юго-восток. Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат.

В свою очередь цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в понедельник составила $80,12 баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 2,7%, до $79,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,11%, до $73,47 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,3%, до $73,39 за баррель. По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Спаду на рынке способствовало ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у Федеральной резервной системы сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось. Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году. Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 февраля выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,643 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,658 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,01% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 832,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,19%), "Сбербанк-001-06R" (+0,14%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,68%), "ЕАБР-003Р-001" (-0,28%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) полностью разместил выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,6% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,3% годовых. Купоны квартальные. Объем выпуска был увеличен с "не менее 4 млрд рублей" до 6 млрд рублей.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) увеличило объем размещения 5-летнего выпуска облигаций серии БО-004Р-03 с "не менее 15 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,52% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 3 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 10,5% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 9,14% годовых.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 6,15% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск на 10 млрд рублей в феврале 2020 года по ставке 6,15% годовых до оферты с исполнением 22 февраля 2023 года.

Россельхозбанк приобрел в рамках оферты 5 млн 945,600 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 59,46% выпуска. Десятилетние бонды объемом 10 млрд рублей были размещены в феврале 2015 года по ставке 15% годовых. Ставка текущего купона - 8,4% годовых, купоны квартальные.