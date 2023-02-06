Цена нефти, вероятно, сможет удержаться выше $80/барр. в понедельник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться выше $80 за баррель на торгах в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent в пятницу не удержались и опускались ниже $80 за баррель. Всего за прошлую неделю сырье потеряло почти 8%. Несмотря на вышедшую сильную статистику по рынку труда в США, настроения спекулянтов не улучшились: такие данные - повод для ФРС продолжать цикл ужесточения. Параллельно с этим "маячат" риски рецессии американской экономики, что в совокупности заставляет избавляться от рисковых активов. При этом фактор Китая, по сути, отодвинут пока на второй план, - пишет аналитик в комментарии. - Аналогичный эффект, скорее всего, будет и от стартовавшего 5 февраля эмбарго на российские нефтепродукты: явного дефицита сырья в мире от этого пока не ожидается. Котировки нефти в понедельник пытаются отскакивать, что логично после снижения в пятницу, рассчитываем на их удержание выше $80 за баррель".

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