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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Boston Scientific
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06 февраля 2023 года 09:29
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Boston Scientific
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $49,2 за штуку на август 2023 года после рассмотрения опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOSTON/SCIENTIFIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.06 февраля 2023 года 11:48
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.06 февраля 2023 года 09:48
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.06 февраля 2023 года 09:48
Москва. 6 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.06 февраля 2023 года 09:37
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