"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Boston Scientific

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для акций американского производителя медицинского оборудования и расходных материалов Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $49,2 за штуку на август 2023 года после рассмотрения опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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