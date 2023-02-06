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06 февраля 2023 года 09:10

Brent - $80,1 за баррель

Рынок акций США снизился в пятницу на отчетностях IT-гигантов. Фондовые индексы стран АТР преимущественно опускаются на торгах в понедельник. Цены на нефть стабилизировались в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon и Alphabet.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 127,93 пункта (0,38%) и составил 33926,01 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 2,4%, лидером роста - бумаги American Express Co. (SPB: AXP), выросшие в цене на 3,3%.

Standard & Poor''s 500 опустился на 43,28 пункта (1,04%) - до 4136,48 пункта.

Nasdaq Composite упал на 193,95 пункта (1,59%) и составил 12006,95 пункта.

За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в плюсе уже пятую неделю подряд.

Капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) рухнула на 8,4%. Компания отчиталась о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года и о рекордном годовом убытке.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизилась на 2,7% на новости, что холдинговая компания Google увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года лишь на 1% на фоне сокращения доходов от рекламы.

Между тем акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 2,4%, хотя производитель iPhone в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 13,4%, выручку - на 5,5%, при этом оба показателя не оправдали прогнозов экспертов.

"Акции техсектора, по крайней мере крупнейших его представителей, показывают смешанную динамику. В целом можно сказать, что у Tesla (SPB: TSLA), Netflix и Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) все в порядке, тогда как Microsoft, Apple, Amazon и Google разочаровали инвесторов", - сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Тем временем в пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

"Сильный отчет по рынку труда говорит мне о том, что у все большего количества людей кончаются лишние деньги, и они возвращаются к работе. Это также помогает сдержать рост зарплат, которые повысились на умеренные 0,3%", - отметил портфельный управляющий в Sit Fixed Income Associates Брайс Доти.

Также инвесторы оценивали квартальные отчеты еще нескольких крупных компаний.

Американский автопроизводитель Ford Motor (SPB: F) в минувшем квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза, а скорректированная прибыль не оправдала прогнозов аналитиков. Акции компании подешевели на 7,6%.

Котировки бумаг Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) опустились на 0,6%, поскольку один из ведущих в мире производителей полупроводниковых компонентов зафиксировал снижение чистой прибыли в первом финансовом квартале на 34% и сократил выручку на 12%.

Рыночная стоимость Starbucks Corp. (SPB: SBUX) уменьшилась на 4,4%. Сеть кофеен увеличила выручку в прошлом финквартале на 8,2%, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка в связи с падением продаж в Китае.

Акции ритейлера Nordstrom Inc. (SPB: JWN) взлетели на 25% на слухах, что инвестор-активист Райан Коэн приобрел значительную долю в компании и намерен добиться пересмотра состава совета директоров.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются на торгах в понедельник, за исключением японского.

Давление на котировки в том числе оказывают опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда США, спровоцировавшие опасения по поводу необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в стране для сдерживания инфляции, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:15 мск увеличилось на 0,69%.

В число лидеров повышения котировок входят акции торгового дома Mitsubishi Corp. (+7,5%), производителя автомобилей Mitsubishi Motors Corp. (+4,9%) и транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,85%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,5%.

Давление на китайские акции оказывают сообщения о сбитом США китайском аэростате.

В минувшие выходные президент США Джо Байден заявил об успешном перехвате китайского аэростата у атлантического побережья США, который в течение нескольких дней совершал пролет через всю территорию станы с северо-запада на юго-восток. Аэростат был сбит в ходе операции американских истребителей пятого поколения F-22, поднявшихся с авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния.

По данным Пентагона, китайский аэростат был замечен еще 28 января. Он пролетел над Аляской и западом Канады, перед тем как вновь войти в воздушное пространство США на северо-западе страны.

Тем временем Пекин заявил протест Вашингтону в связи с тем, что США сбили над своей территорией китайский аэростат.

Наиболее значительное снижение в Гонконге демонстрируют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology Ltd., которая предоставляет IT-услуги в медицинской сфере, (-8,2%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-7,5%) и интернет-компании Meituan (SPB: 3690) (-6,3%).

Стоимость ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшается на 5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 5,2%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,7%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:24 мск уменьшилось на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,25%.

Розничные продажи в Австралии в декабре 2022 года упали на 3,9% в помесячном выражении по сравнению с ростом на 1,7% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Австралии. Падение показателя было зафиксировано впервые за год.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. снизилась на 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась соответственно на 0,6% и 0,9%.

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $80,14 баррель, что на $0,2 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $2,23 (2,7%), до $79,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,09 (0,12%), до $73,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $2,49 (3,3%), до $73,39 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,5%, WTI - на 7,9%.

Спаду на рынке способствовало ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у Федеральной резервной системы (ФРС) сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Bloomberg, что экономический подъем в Китае после отказа от жестких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придется примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Еще одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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