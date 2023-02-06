"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Qualcomm

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $123 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Сильное падение операционной маржинальности в 4К22, а также очередной слабый прогноз на первый квартал 2023 года, вероятно, продолжат ограничивать потенциал котировок акций Qualcomm на фондовом рынке в ближайшие месяцы", - указывает эксперт Александр Ковалев.

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