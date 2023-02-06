Преодоление 2250п по индексу Мосбиржи заметно улучшит техническую картину - БКС Экспресс

Преодоление уровня в 2250 пунктов по индексу Мосбиржи заметно улучшит техническую картину и обеспечит приток спекулятивных покупок на рынке акций РФ, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций завершил прошлую неделю ростом, однако к пятнице скорость подъема явно замедлилась. Индекс Мосбиржи уперся в очевидный для всех уровень сопротивления 2240-2250 пунктов. Именно этот рубеж ранее в ноябре стал разворотной точкой растущего тренда. Сейчас, как мы видим, отметка 2250 вновь выступает важным препятствием, около которого многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции. По-прежнему отмечаем, что торги в акциях сопровождаются повышенными объемами, - пишет аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи сейчас пограничная техническая ситуация. Обозначенная выше отметка 2250 пунктов выступает сигнальным уровнем, преодоление которого заметно улучшит картину и обеспечит приток спекулятивных покупок. В частности, ее пробой откроет дорогу к новым ориентирам наверху - 2340-2380 пунктов. Что касается "медвежьих" сценариев, то они не актуальны, пока рынок торгуется выше 2190-2200 пунктов".

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