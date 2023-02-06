Рубль на старте торгов немного слабеет к доллару и стабилен к юаню с учетом неоднозначной ситуации на внешних рынках

Москва. 6 февраля. Доллар США незначительно растет, юань почти не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не продемонстрировал ощутимой динамики на фоне противоречивых внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,865 руб./$1 (+26,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1 коп. - до 10,407 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в первые минуты торгов ощущает поддержку со стороны нефтяных котировок, но с другой стороны, находится под давлением негатива на фондовых площадках.

Нефтяные котировки пытаются восстановиться после ощутимого падения, демонстрируя небольшой рост на фоне вступления в силу 5 февраля эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов. Совет ЕС в субботу официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Инвесторы оценивают реакцию мировых рынков на введение потолка цен на экспортируемую в ЕС из России нефть. Внимание трейдеров также сосредоточено на сигналах о спросе на топлива в Китае.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,13 за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,5 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии ушли в минус в ходе утренних торгов в понедельник: китайский CSI300 опустился на 1,67%, японский Nikkei 225 повышается на 0,76%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,31%, южнокорейский Kospi потерял 0,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,17%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,35 %.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу вслед за акциями опубликовавших слабые квартальные результаты Amazon и Alphabet. Капитализация крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. рухнула на 8,4%. Компания отчиталась о самом низком показателе чистой прибыли в четвертом квартале с 2014 года и о рекордном годовом убытке.

Тем временем в пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.