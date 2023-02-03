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03 февраля 2023 года 19:30

Рост акций "Газпрома" в пятницу сдержал индексы от существенной коррекции, неделя закрылась ростом

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, попытки отката индексов были нивелированы ростом акций "Газпрома" (+2,5%) на новостях, что Минфин предлагает вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. Внешние фондовые площадки локально негативно отреагировали на хорошую статистику по рынку труда в США, однако подросла нефть (Brent поднялась к $83,6 за баррель).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2248,3 пункта (+0,2%, днем индекс опускался ниже 2220 пунктов), индекс РТС - 1002,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 70,62 рубля (+0,17 рубля).

За неделю индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1-2,7%, доллар подорожал на 1,16 рубля.

Акции "Газпрома" выросли в пятницу до 162,18 рубля (+2,5%) при объеме торгов более 10 млрд рублей.

Минфин РФ разработал поправки в Налоговый кодекс, по которым "Газпром" (MOEX: GAZP) и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 г. для всех экспортеров СПГ, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По его словам, речь идет о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта (N260062-8), который будет рассматриваться на следующей неделе в Госдуме.

Источник напомнил, что с 1 января 2023 г., сроком на три года, ставка по налогу на прибыль была повышена с 20% до 34% для тех экспортеров СПГ, которые уже поставляли газ на экспорт и имеют лицензию на осуществление исключительного права на экспорт газа.

Также подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели торговался в смешанной динамике "фишек". Несмотря на присущую пятничным торгам фиксацию длинных позиций перед выходными индекс МосБиржи сумел сохранить уровни недалеко от ключевой зоны сопротивления (2255 пунктов). При этом общая динамика рынка к вечеру улучшилась в основном благодаря взлету тяжеловесных акций "Газпрома". Совет директоров компании утвердил дату собрания акционеров (30 июня) и его повестку, включив в нее вопрос о дивидендах. Кроме того, акции компании могли прибавлять на сообщениях СМИ о возможном снижении налоговой нагрузки.

В целом же, нефтегазовые фишки продолжают "буксовать", а с учетом введения с 5 февраля очередного эмбарго ЕС и потолка цен на российские нефтепродукты, ожидать особых изменений сантимента в отношении акций нефтяников не приходится. Это означает, что краткосрочные перспективы развития повышательного движения отечественного рынка ограничены. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 февраля - 2150-2270 пунктов, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рост рынка акций в предыдущие пять торговых сессий оказался достаточным основанием, чтобы в пятницу игрокам зафиксировать прибыль. К тому же на внешних фондовых рынках ситуация далека от позитива.

Внешний фон вновь предлагает обсуждение очередного пакета санкций против РФ, а также вероятные сложности с перестройкой экспортной логистики после вступления в действие европейского эмбарго на российские нефтепродукты. В техническом плане рынок должен протестировать 200-дневную скользящую на предмет ее поддержки - сейчас эта линия проходит на уровне 2213 пунктов по индексу МосБиржи, отмечает аналитик.

GlobalTrans (MOEX: GLTR) (-1%) сообщил о реструктуризации бизнеса по производству железнодорожных цистерн: планируется приобретение дочерней компанией ООО "БалтТрансСервис" (на 100% принадлежит Globaltrans) 5800 железнодорожных цистерн у компании Spacecom (на 65,25% принадлежит Globaltrans). Одновременно планируется продажа 65,25% акций Globaltrans в Spacecom, включая оставшиеся 680 железнодорожных цистерн, миноритарному акционеру. Ожидаемый отток средств на уровне группы составляет 60 млн евро. Рынок акций отреагировал на новость негативно, отмечает Кочетков.

Нефть после локальной коррекции вернулась вечером к росту. Пока можно говорить о ситуации относительного равновесия, поскольку индикативный контракт Brent находится выше отметки $80 за баррель, что является ориентиром для бюджета Саудовской Аравии. Соответственно, нет повода для принятия каких-либо решений по сокращению добычи. Российские поставки также восстановились в январе по другим маршрутам. Рынок сбалансировался и ожидает более четких сигналов о том, что Китай восстановил потребление нефти и будет его наращивать, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, занятость в США в январе превзошла ожидания, число новых рабочих вне сельского хозяйства в стране увеличилось более чем вдвое по сравнению с декабрьским показателем и достигло 517 тыс., тогда как консенсус предполагал его снижение с 223 тыс. до 185 тыс. Сильная статистика по рынку труда ставит ФРС перед дилеммой: продолжать ли повышение ключевой ставки или, подняв ее в марте еще на 0,25 п.п., в мае оставить параметры ДКП без изменений.

Тем не менее, американский регулятор, скорее всего, продолжит придерживаться ранее намеченного плана, поэтому поднимет ставку и в марте, и в мае, завершив цикл ужесточения монетарной политики не раньше второго полугодия 2023 года. Высокая занятость при все еще намного превышающей целевой уровень 2% в год инфляции только усугубляет риски очередной волны активного роста цен. Федрезерв не может не учитывать это при корректировке курса монетарной политики, считает Чернов.

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX просел на 0,3%, CAC40 и FTSE растут на 0,7-1%) и в США (индексы изменились на 0,1%).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в январе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности. Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг - до 52,9 пункта с 48 пункта.

Тем временем, по данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали рост на 188 тыс., респонденты Trading Economics - на 185 тыс., MarketWatch - на 187 тыс.

Согласно уточненным данным, в декабре показатель повысился на 260 тыс., а не на 223 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это также стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 3,6%.

В итоге американский рынок труда в целом остается устойчивым, что дает возможность Федрезерву и дальше повышать ставки.

Индекс деловой активности в секторе услуг ISM Non-Manufacturing в США в январе вырос до 55,2 пункта, при прогнозах роста до 50,5 пункта с декабрьских 49,6 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу вернулись к росту после утреннего снижения, но завершают в "минусе" вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,59 за баррель (+1,7% и -0,8% в четверг), мартовская цена WTI - $77,39 за баррель (+2% и -0,7% накануне).

С начала этого года диапазон колебаний котировок нефти не превышает $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового "потолка", и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+14,1% и +13,6% "префы"), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (+13,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8% и +16,1% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,8%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,4%).

Снизились акции VEON (MOEX: VEON) (-5,2%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-5,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-4,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,6%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 43,33 млрд рублей (из них 10,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,25 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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