.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу перешел к снижению к доллару и повысился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Прогноз МВФ по росту ВВП РФ указывает на признание очевидных вещей - Решетников
Новый прогноз МВФ в отношении динамики экономики РФ в 2023 году (рост на 0,3%) указывает на признание в фонде очевидных вещей, динамика экономики будет зависеть от кредитного стимулирования и восстановления потребительского спроса, заявил глава...
 
Банк России отмечает возможность реализации кредитных рисков
Проблемой для банковского сектора и экономики в целом потенциально может стать кредитный риск, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Потенциальная проблема, которая может быть, это проблема, связанная с кредитным риском, потому что...
 
Банки смогут замораживать операции дропперов
Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней...
 
03 февраля 2023 года 19:38

Рубль в пятницу перешел к снижению к доллару и повысился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 3 февраля. Доллар США отыграл потери и немного подрос, евро, напротив, остался в минусе, подешевев на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 70,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,9 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,08 копейки - до 73,44 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,4 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику к доллару и евро по итогам пятницы вслед за движением этих валют на Forex. На глобальном рынке доллар активно рос к большинству мировых валют после выхода данных по американскому рынку труда, которые неожиданно оказались заметно лучше ожиданий.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

До этого в ходе последних торгов недели поддержку рублю оказывало решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Банк России может скорректировать прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год по итогам заседания совета директоров в феврале, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Сейчас мы будем принимать новое решение, мы будем пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы: конъюнктуру финансовых рынков, конъюнктуру нефтегазовых рынков, прежде всего, соотношение ситуации со спросом, потребительским спросом, государственным, рынком труда, предложением в экономике, торговым балансом и так далее. И, возможно, мы на основе этой информации несколько скорректируем и наш прогноз по ставке", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

Октябрьский прогноз предполагал среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%, в 2025 году - 5-6%.

"Российский рубль сегодня консолидировался выше отметки 70 за доллар. Инвесторы ожидают наступления 5 февраля, когда должно вступить в силу эмбарго на нефтепродукты РФ. В связи с чем слабость рубля может продолжиться в начале следующей недели. Тем не менее, объявление сегодня Минфином увеличения в феврале ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу до 8,9 млрд рублей должно поддержать рубль в среднесрочной перспективе", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта за неделю просела по отношению к доллару США более чем на 1%, достигнув отметки 70 рублей за доллар. Рубль на неделе торговался под давлением целого ряда факторов. На валютном рынке присутствовала нервозность, связанная с перспективами ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. Кроме того, просели сами котировки нефти. В совокупности это может привести к снижению валютной выручки экспортеров. Плюс рубль потерял поддержку в виде налогового периода, который завершился 30 января. Минфин РФ в пятницу определил очередные параметры продажи/покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю на следующей неделе. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Также немаловажным событием для рубля на следующей неделе станет заседание ЦБ и решение по ключевой процентной ставке", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть перешли к активному росту вечером в пятницу, однако все равно завершают неделю в минусе на отсутствии ясности по поводу спроса на топливо в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,4% - до $83,32 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,67% - до $77,15 за баррель.

По мнению аналитиков, внезапный подъем котировок, которые снижались на протяжении большей части торгов в пятницу, можно объяснить сильными статданными по рынку труда США, которые оказались неожиданностью для рынка.

На следующей неделе внимание инвесторов будет направлено на сигналы дальнейшей траектории спроса в Китае, а также на последствия вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, добавил эксперт.

Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он. Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,33 копейки, до 70,3847 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,2 копейки, до 76,7344 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу повысился на 31,95 копейки по отношению к четвергу и составил 70,3619 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 35,22 копейки и составил 70,4516 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 378,689 млн, из которых $441,907 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $936,782 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 29,08 копейки, до 76,6498 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 19,44 копейки, подешевев до 76,7339 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 094,308 млн, из которых EUR532,295 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR562,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,95% и 7,32% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 февраля 2023 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за миром, "быков" сдерживала просевшая нефть
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос вслед за мировыми площадками на ожиданиях замедления роста ставок Федрезерва США, "бычий" настрой сдерживался дешевеющей нефтью на опасениях сокращения спроса в Китае и геополитической напряженностью.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:30
Рост акций "Газпрома" в пятницу сдержал индексы от существенной коррекции, неделя закрылась ростом
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, попытки отката индексов были нивелированы ростом акций "Газпрома" (+2,5%) на новостях, что Минфин предлагает вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. Внешние фондовые площадки локально негативно отреагировали на хорошую статистику по рынку труда в США, однако подросла нефть (Brent поднялась к $83,6 за баррель).    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:18
Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов UST
Москва. 3 февраля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние позитивно отреагировали на итоги первого в этом году заседания Федрезерва США, но затем заметно упали в цене после публикации сильной статистики по американскому рынку труда в пятницу. В итоге базовые активы закрыли неделю в минусе, а суверенные спреды к доходности американских гособлигаций умеренно сузились.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:02
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих грузоперевозчиков США Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $410 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на проблемы в цепочках поставок за последние два года, компании удается...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 18:42
"Финам" подтверждает рейтинг акций CMS Energy на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций CMS Energy на уровне "покупать" с целевой ценой $67 и остаточным потенциалом роста на 5% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Александра Ковалева. "Мичиганская электроэнергетическая компания CMS Energy представила результаты за IV квартал в...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 18:12
Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций Intel до $36
"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций Intel Corp. до $36 за штуку, оставив без изменений рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале. "Котировки Intel за год (с февраля 2022г) обвалились на 37% из-за спада на рынке ПК и процессоров, уменьшения рыночной доли компании...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 17:45
"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Peloton до "продавать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил с "покупать" до "продавать" рекомендацию для акций Peloton Interactive на фоне сильного роста котировок, который ускорился после публикации квартальной отчетности компании, отмечается в обзоре. Целевая цена при этом повышена с $11 до $14,30 за акцию ввиду...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 17:24
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $ 51,7
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $ 51,7 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Фармацевтический гигант Pfizer стал главным в...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:58
Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Накануне S&P 500 поднялся выше сопротивления на уровне 4200 пунктов, но удержаться на достигнутой высоте по итогам торгов индексу не удалось. Коррекция была вызвана...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:30
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" по акциям Apple Inc. и целевую цену на уровне $166 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева. Apple в четверг опубликовала результаты за финансовый 1К23. Выручка компании снизилась на 5% г/г до $117,15 млрд и...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:05
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck до "держать"
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck & Co. до "держать", повысив при этом целевую цену до $106 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Merck отчиталась за IV квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на решении Минфина РФ почти в три раза увеличить объем продажи валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению Минфина РФ увеличить почти в три раза объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:41
Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер - Райффайзенбанк
Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. По их оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция в конце января осталась вблизи уровня прошлых недель - 11,6% г/г Оценка месячной инфляции должна быть...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $30,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 3200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,88%, стоп-приказ: 2250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.