Рубль в пятницу перешел к снижению к доллару и повысился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 3 февраля. Доллар США отыграл потери и немного подрос, евро, напротив, остался в минусе, подешевев на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 70,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,9 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,08 копейки - до 73,44 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,4 копейки - до 10,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику к доллару и евро по итогам пятницы вслед за движением этих валют на Forex. На глобальном рынке доллар активно рос к большинству мировых валют после выхода данных по американскому рынку труда, которые неожиданно оказались заметно лучше ожиданий.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

До этого в ходе последних торгов недели поддержку рублю оказывало решение Минфина РФ заметно увеличить продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится в 2,8 раза.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Банк России может скорректировать прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год по итогам заседания совета директоров в феврале, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. "Сейчас мы будем принимать новое решение, мы будем пересматривать прогноз, учитывать в прогнозе различные новые факторы: конъюнктуру финансовых рынков, конъюнктуру нефтегазовых рынков, прежде всего, соотношение ситуации со спросом, потребительским спросом, государственным, рынком труда, предложением в экономике, торговым балансом и так далее. И, возможно, мы на основе этой информации несколько скорректируем и наш прогноз по ставке", - сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

Октябрьский прогноз предполагал среднюю ключевую ставку в 2023 году на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году - 6-7%, в 2025 году - 5-6%.

"Российский рубль сегодня консолидировался выше отметки 70 за доллар. Инвесторы ожидают наступления 5 февраля, когда должно вступить в силу эмбарго на нефтепродукты РФ. В связи с чем слабость рубля может продолжиться в начале следующей недели. Тем не менее, объявление сегодня Минфином увеличения в феврале ежедневных продаж валюты по бюджетному правилу до 8,9 млрд рублей должно поддержать рубль в среднесрочной перспективе", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта за неделю просела по отношению к доллару США более чем на 1%, достигнув отметки 70 рублей за доллар. Рубль на неделе торговался под давлением целого ряда факторов. На валютном рынке присутствовала нервозность, связанная с перспективами ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. Кроме того, просели сами котировки нефти. В совокупности это может привести к снижению валютной выручки экспортеров. Плюс рубль потерял поддержку в виде налогового периода, который завершился 30 января. Минфин РФ в пятницу определил очередные параметры продажи/покупки валюты в рамках бюджетного правила. С 7 февраля по 6 марта ведомство планирует направить на продажу иностранной валюты средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю на следующей неделе. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Также немаловажным событием для рубля на следующей неделе станет заседание ЦБ и решение по ключевой процентной ставке", - говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть перешли к активному росту вечером в пятницу, однако все равно завершают неделю в минусе на отсутствии ясности по поводу спроса на топливо в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,4% - до $83,32 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,67% - до $77,15 за баррель.

По мнению аналитиков, внезапный подъем котировок, которые снижались на протяжении большей части торгов в пятницу, можно объяснить сильными статданными по рынку труда США, которые оказались неожиданностью для рынка.

На следующей неделе внимание инвесторов будет направлено на сигналы дальнейшей траектории спроса в Китае, а также на последствия вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, добавил эксперт.

Россия не видит оснований для резкого сокращения переработки нефти и выпуска нефтепродуктов из-за вступающего в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российское топливо, заявил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Как введут эмбарго, будем рассматривать, к чему это приведет. У нас нет пока оснований считать, что у нас будет резко сокращена переработка или выпуск нефтепродуктов", - сказал он. Глава Минэнерго РФ добавил, что возможность переноса сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов из-за эмбарго не рассматривается.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,33 копейки, до 70,3847 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,2 копейки, до 76,7344 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу повысился на 31,95 копейки по отношению к четвергу и составил 70,3619 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 35,22 копейки и составил 70,4516 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 378,689 млн, из которых $441,907 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $936,782 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 29,08 копейки, до 76,6498 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 19,44 копейки, подешевев до 76,7339 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 094,308 млн, из которых EUR532,295 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR562,013 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 б.п. каждая - до 7,95% и 7,32% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,52% годовых.