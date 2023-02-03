Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за миром, "быков" сдерживала просевшая нефть

Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос вслед за мировыми площадками на ожиданиях замедления роста ставок Федрезерва США, "бычий" настрой сдерживался дешевеющей нефтью на опасениях сокращения спроса в Китае и геополитической напряженностью.

В период с 30 января по 3 февраля индекс МосБиржи вырос на 2,7% и составил 2248,3 пункта, индекс РТС поднялся на 1% и достиг 1002,52 пункта на фоне роста доллара до 70,62 руб./$1 (+1,16 рубля) и упавшей апрельской нефти Brent до $83,59 за баррель (-3%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста большинства blue chips, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков и сохраняющиеся геополитические риски; индекс МосБиржи превысил рубеж 2200 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в росте и по оборотам торгов лидировали бумаги ПАО "Полюс" (+5,4%, объем торгов превысил 5,28 млрд рублей).

Поставки западных вооружений Украине ведут к существенной эскалации, но это не способно изменить ход событий и военной спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выросли акции "Ростелеком" (+4,6%) на фоне сообщений СМИ о интересе компании в покупке "Мегафона", упали после отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (-8,2%, до 84,6 рубля, выплаты за 9 месяцев - 6,78 рубля на акцию). Нефть Brent просела ниже $86 за баррель

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне улучшения прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по экономике России, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии решения Федрезерва США по ставке. Индекс МосБиржи превысил 2225 пунктов, обновив максимум на закрытие с середины ноября, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4,7%).

Международный валютный фонд изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году фонд ожидает ускорения роста до 2,1%.

Упали расписки "О'Кей" (-4%) по факту публикации ожидаемого отчета компании за IV квартал 2022 года: чистая розничная выручка выросла на 2,9% в годовом выражении (до 55,6 млрд рублей), но продажи сопоставимых магазинов (LfL) снизились на 2,8% вследствие снижения трафика и среднего чека на 2,3% и 0,5% соответственно.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips в ожидании вердикта Федрезерва США о дальнейшей монетарной политике, попытки роста нивелировались разнополярными сигналами с внешних площадок и просевшей вечером нефтью (Brent опустилась ниже $85 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги на 2230 пунктах, в росте лидировали бумаги металлургов во главе с "Северсталью" (+4,5%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее выросли на 4,14 млн баррелей, при прогнозах роста на 1 млн, также заметно выросли резервы бензина и дистиллятов. Министры мониторингового комитета ОПЕК+, рассмотрев ситуацию на рынке, не рекомендовали принимать решение об изменении квот на добычу нефти.

В четверг рынок акций вновь вырос вместе с внешними фондовыми площадками после решения Федрезерва США по монетарной политике и ожидаемыми решениями по ставкам Банка Англии и Европейского ЦБ, сдерживающими факторами выступили упавшая нефть (Brent просела к $82,5 за баррель) и геополитические риски. Индекс МосБиржи превысил 2240 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+7,6%).

ФРС ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По его словам, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Банк Англии и Европейский ЦБ также ожидаемо повысили ключевые ставки на 50 б.п. Глава ЕЦБ Лагард заявила, что регулятор не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Акции VEON (+13%) выросли на сообщениях СМИ о согласовании продажи холдингом сотового оператора "Вымпелком" его российскому менеджменту. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

В пятницу рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющейся геополитической напряженности. Однако попытки отката индексов были нивелированы ростом акций "Газпрома" (+2,5%) на новостях, что Минфин предлагает вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. В итоге индекс МосБиржи завершил день вблизи 2250 пунктов, в лидерах снижения выступили акции ПАО "Полюс" (-3,5%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., что существенно превысило прогнозы на уровне 185-188 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц, это также стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 3,6%. В итоге американский рынок труда в целом остается устойчивым, что дает возможность Федрезерву и дальше повышать ставки, на что рынки отреагировали негативно.

Нефть Brent вечером поднялась выше $83 за баррель. С 5 февраля начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры ожидают последствий этого решения.

В период с 30 января по 3 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "КАМАЗа" (+17%), "Северстали" (+14%), "Совкомфлота" (+13%); хуже рынка оказались бумаги "Трубной металлургической компании" (-6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3%), "Татнефти" (-3%).

Динамику рынка акций РФ до конца первой декады февраля будут определять геополитические и корпоративные новости, а также реакция нефтяного рынка на введение Западом "потолка цен" на российскую нефть. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2180-2300 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".