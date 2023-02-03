Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов UST

Москва. 3 февраля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние позитивно отреагировали на итоги первого в этом году заседания Федрезерва США, но затем заметно упали в цене после публикации сильной статистики по американскому рынку труда в пятницу. В итоге базовые активы закрыли неделю в минусе, а суверенные спреды к доходности американских гособлигаций умеренно сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) 30 января демонстрировали плавное снижение.

Изменения котировок российских суверенных еврооблигаций во вторник оказались незначительными на фоне смешанной динамики цен US Treasuries в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Практически все аналитики и экономисты прогнозировали повышение процентных ставок Федрезерва всего на 25 базисных пунктов, что будет означать замедление темпов ужесточения монетарной политики. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре после ее подъема на 75 базисных пунктов по итогам предыдущих четырех заседаний.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Расстановка сил в секторе отечественных евробондов в среду и четверг не изменилась (колебания котировок проходили без ярко выраженного тренда), в то время как цены американских казначейских обязательств продемонстрировали уверенный рост. Глобальные инвесторы позитивно восприняли итоги первого в этом году заседания Федеральной резервной системы.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов, а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 базисных пунктов. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП. Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался".

В четверг процентные ставки повысили Европейский ЦБ и Банк Англии: оба регулятора увеличили стоимость заимствований на 50 базисных пунктов - до 3% годовых и 4% годовых соответственно.

Европейский центральный банк не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания. "При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорилось в сообщении ЦБ. Кроме того, ЦБ избавился от обещания "решительно" отвечать на "более устойчивые инфляционные давления" и предположил, что инфляция миновала свой пиковый уровень. Это может служить сигналом, что следующие повышения ставки едва ли будут больше 25 базисных пунктов.

В последний торговый день недели ситуация на мировых долговых рынках заметно ухудшилась после публикации в США сильной статистики по рынку труда, что усилило ожидания более агрессивного повышения ставки ФРС, нежели прогнозировалось ранее.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., сообщило министерство труда. Результат оказался существенно выше прогнозов. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали рост на 188 тыс., респонденты Trading Economics - на 185 тыс., MarketWatch - на 187 тыс. Согласно уточненным данным, в декабре показатель повысился на 260 тыс., а не на 223 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали ее повышение до 3,6%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,26% - до 58,93% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 10,81% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 2,3% - до 64,68% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 21 базисный пункт и составила 9,59% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 24 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю 0,35%, подешевев до 42,78% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 0,9% - до 43,64% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 33,57% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились на 0,38% - до 43,48% от номинала (их доходность выросла на 24 базисных пункта и составила 26,08% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,01%, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 22,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 2,7%, подорожав до 85,5% от номинала (его доходность снизилась на 397 базисных пунктов - до 32,02% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,04%, составив 65,95% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.