.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов UST
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Прогноз МВФ по росту ВВП РФ указывает на признание очевидных вещей - Решетников
Новый прогноз МВФ в отношении динамики экономики РФ в 2023 году (рост на 0,3%) указывает на признание в фонде очевидных вещей, динамика экономики будет зависеть от кредитного стимулирования и восстановления потребительского спроса, заявил глава...
 
Банк России отмечает возможность реализации кредитных рисков
Проблемой для банковского сектора и экономики в целом потенциально может стать кредитный риск, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Потенциальная проблема, которая может быть, это проблема, связанная с кредитным риском, потому что...
 
Банки смогут замораживать операции дропперов
Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания денег, похищенных со счетов граждан. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней...
 
03 февраля 2023 года 19:18

Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов UST

Москва. 3 февраля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне волатильных торгов в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние позитивно отреагировали на итоги первого в этом году заседания Федрезерва США, но затем заметно упали в цене после публикации сильной статистики по американскому рынку труда в пятницу. В итоге базовые активы закрыли неделю в минусе, а суверенные спреды к доходности американских гособлигаций умеренно сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов в начале недели была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) 30 января демонстрировали плавное снижение.

Изменения котировок российских суверенных еврооблигаций во вторник оказались незначительными на фоне смешанной динамики цен US Treasuries в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Практически все аналитики и экономисты прогнозировали повышение процентных ставок Федрезерва всего на 25 базисных пунктов, что будет означать замедление темпов ужесточения монетарной политики. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 базисных пунктов в декабре после ее подъема на 75 базисных пунктов по итогам предыдущих четырех заседаний.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в январе увеличилось на 106 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 178 тыс. В декабре показатель вырос на 253 тыс.

Расстановка сил в секторе отечественных евробондов в среду и четверг не изменилась (колебания котировок проходили без ярко выраженного тренда), в то время как цены американских казначейских обязательств продемонстрировали уверенный рост. Глобальные инвесторы позитивно восприняли итоги первого в этом году заседания Федеральной резервной системы.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов, а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 базисных пунктов. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП. Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался".

В четверг процентные ставки повысили Европейский ЦБ и Банк Англии: оба регулятора увеличили стоимость заимствований на 50 базисных пунктов - до 3% годовых и 4% годовых соответственно.

Европейский центральный банк не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания. "При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорилось в сообщении ЦБ. Кроме того, ЦБ избавился от обещания "решительно" отвечать на "более устойчивые инфляционные давления" и предположил, что инфляция миновала свой пиковый уровень. Это может служить сигналом, что следующие повышения ставки едва ли будут больше 25 базисных пунктов.

В последний торговый день недели ситуация на мировых долговых рынках заметно ухудшилась после публикации в США сильной статистики по рынку труда, что усилило ожидания более агрессивного повышения ставки ФРС, нежели прогнозировалось ранее.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс., сообщило министерство труда. Результат оказался существенно выше прогнозов. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали рост на 188 тыс., респонденты Trading Economics - на 185 тыс., MarketWatch - на 187 тыс. Согласно уточненным данным, в декабре показатель повысился на 260 тыс., а не на 223 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали ее повышение до 3,6%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,26% - до 58,93% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 10,81% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 2,3% - до 64,68% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 21 базисный пункт и составила 9,59% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 24 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю 0,35%, подешевев до 42,78% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,59% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 0,9% - до 43,64% от номинала (доходность снизилась на 11 базисных пунктов и составила 33,57% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились на 0,38% - до 43,48% от номинала (их доходность выросла на 24 базисных пункта и составила 26,08% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,01%, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 22,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 2,7%, подорожав до 85,5% от номинала (его доходность снизилась на 397 базисных пунктов - до 32,02% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за неделю на 0,04%, составив 65,95% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 февраля 2023 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за миром, "быков" сдерживала просевшая нефть
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос вслед за мировыми площадками на ожиданиях замедления роста ставок Федрезерва США, "бычий" настрой сдерживался дешевеющей нефтью на опасениях сокращения спроса в Китае и геополитической напряженностью.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:38
Рубль в пятницу перешел к снижению к доллару и повысился к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке
Москва. 3 февраля. Доллар США отыграл потери и немного подрос, евро, напротив, остался в минусе, подешевев на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:30
Рост акций "Газпрома" в пятницу сдержал индексы от существенной коррекции, неделя закрылась ростом
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, попытки отката индексов были нивелированы ростом акций "Газпрома" (+2,5%) на новостях, что Минфин предлагает вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. Внешние фондовые площадки локально негативно отреагировали на хорошую статистику по рынку труда в США, однако подросла нефть (Brent поднялась к $83,6 за баррель).    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 19:02
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Old Dominion Freight Line
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих грузоперевозчиков США Old Dominion Freight Line Inc. с целевой ценой $410 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на проблемы в цепочках поставок за последние два года, компании удается...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 18:42
"Финам" подтверждает рейтинг акций CMS Energy на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций CMS Energy на уровне "покупать" с целевой ценой $67 и остаточным потенциалом роста на 5% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика Александра Ковалева. "Мичиганская электроэнергетическая компания CMS Energy представила результаты за IV квартал в...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 18:12
Инвестбанк Синара понизил целевую цену акций Intel до $36
"Инвестиционный банк Синара" понизил целевую цену акций Intel Corp. до $36 за штуку, оставив без изменений рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале. "Котировки Intel за год (с февраля 2022г) обвалились на 37% из-за спада на рынке ПК и процессоров, уменьшения рыночной доли компании...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 17:45
"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Peloton до "продавать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил с "покупать" до "продавать" рекомендацию для акций Peloton Interactive на фоне сильного роста котировок, который ускорился после публикации квартальной отчетности компании, отмечается в обзоре. Целевая цена при этом повышена с $11 до $14,30 за акцию ввиду...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 17:24
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $ 51,7
"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $ 51,7 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании. При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать". "Фармацевтический гигант Pfizer стал главным в...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:58
Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятна высокая волатильность на рынке акций США в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Накануне S&P 500 поднялся выше сопротивления на уровне 4200 пунктов, но удержаться на достигнутой высоте по итогам торгов индексу не удалось. Коррекция была вызвана...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:30
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" по акциям Apple Inc. и целевую цену на уровне $166 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева. Apple в четверг опубликовала результаты за финансовый 1К23. Выручка компании снизилась на 5% г/г до $117,15 млрд и...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 16:05
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck до "держать"
Freedom Finance Global понизил рекомендацию для акций Merck & Co. до "держать", повысив при этом целевую цену до $106 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Merck отчиталась за IV квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на решении Минфина РФ почти в три раза увеличить объем продажи валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря решению Минфина РФ увеличить почти в три раза объем продажи валюты в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:41
Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер - Райффайзенбанк
Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. По их оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция в конце января осталась вблизи уровня прошлых недель - 11,6% г/г Оценка месячной инфляции должна быть...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 15:18
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $39
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $30,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах...    читать дальше
.
03 февраля 2023 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 3200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,88%, стоп-приказ: 2250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.