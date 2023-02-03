"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Peloton до "продавать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил с "покупать" до "продавать" рекомендацию для акций Peloton Interactive на фоне сильного роста котировок, который ускорился после публикации квартальной отчетности компании, отмечается в обзоре.

Целевая цена при этом повышена с $11 до $14,30 за акцию ввиду обновленного прогноза операционных показателей.

"Котировки акций компании выросли с начала года на 110% - пора фиксировать прибыль, - пишут аналитики. - Результаты за 2К23 (календарный 4К22) внушили инвесторам оптимизм. Сокращение штата и продажи тренажеров через контрагентов позволили Peloton улучшить операционные показатели. Сокращение убытка по свободному денежному потоку позволит избежать необходимости дополнительного привлечения капитала в 2023г. Стремительный рост мультипликатора EV/S повышает риски коррекции акций в ближайшее время".

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