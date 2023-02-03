"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $ 51,7

"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $ 51,7 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 17,5% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать".

"Фармацевтический гигант Pfizer стал главным в отрасли бенефициаром пандемии коронавируса. Акции Pfizer находятся в числе наших инвестиционных идей как консервативное долгосрочное вложение с "защитными" свойствами. Многомиллиардные продажи вакцины от коронавируса помогли компании добиться выручки в размере свыше $ 100 млрд по итогам 2022 года. Вместе с тем мы констатируем, что в 2023 году влияние фактора ковида на финансовые результаты компании ослабнет, и с учетом ее отчетности за минувший год мы сочли целесообразным скорректировать целевую цену по бумаге", - пишет эксперт Зарина Саидова.

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.