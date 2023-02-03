Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" по акциям Apple Inc. и целевую цену на уровне $166 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Вахрамеева.

Apple в четверг опубликовала результаты за финансовый 1К23. Выручка компании снизилась на 5% г/г до $117,15 млрд и оказалась на 3,5% ниже ожиданий аналитиков ($121,4 млрд). Прибыль на акцию снизилась на 10% г/г до $1,88, тогда как консенсус ожидал $1,94. Основной вклад (86%) в годовое снижение выручки в 1К23 ф. г. внес сегмент продаж iPhone, подчеркивается в комментарии.

"Результаты Apple в целом оказались чуть ниже наших ожиданий и ожиданий рынка, однако мы не видим существенных изменений, способных повлиять на долгосрочную оценку компании. Согласно нашей DCF-модели, целевая цена акции Apple составляет $166, что подразумевает 10%-ный потенциал роста с текущих уровней и рейтинг "покупать", - отмечает Вахрамеев.

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