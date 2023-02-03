Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер - Райффайзенбанк

Ускорение инфляции в РФ пока не носит устойчивый характер, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

По их оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция в конце января осталась вблизи уровня прошлых недель - 11,6% г/г Оценка месячной инфляции должна быть опубликована в конце следующей недели, и, скорее всего, составит 0,48% м/м с исключением сезонности.

Впрочем, превышение этого индикатора цели ЦБ в аннуализированном выражении, как и в декабре, связано, по мнению экспертов банка, с точечными факторами, что пока не позволяет говорить о новом витке роста инфляции.

"При этом относительно декабрьской статистики можно отметить незначительное ускорение роста цен. Эту тенденцию также отмечает ЦБ в опубликованном докладе "Региональная экономика". Впрочем, на фоне сохраняющегося сдержанного характера спроса, ее устойчивость пока сложно оценить. Мы полагаем, что такая неопределенность должна способствовать сохранению направленности монетарной политики ЦБ - при имеющейся настороженности относительно преобладания проинфляционных рисков, 10 февраля регулятор может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, не смещая сигнал ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения", - пишут Мурашов и Чепков.

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