"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $39

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, стоп-приказ: $30,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года 8 февраля. По прогнозам аналитиков, выручка составит $8,51 млрд, а прибыль на акцию - $0,15. Ожидается, что отчетность компании превзойдет прогнозы, что будет позитивно воспринято рынком.

"С технической точки зрения цена акции находится у сильного уровня сопротивления, при его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения вверх. Идея на рост бумаги с целью $39. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $30,9 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск оставляет 2,52", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Uber - международная публичная компания, которой принадлежит одноименное мобильное приложение для вызова такси, доставки посылок и еды.

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