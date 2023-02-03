"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "Северстали", указывая на неопределенность ожидаемых результатов компании в 2023г, сообщается в комментарии.

"Последние 2 квартала объемы производства у "Северстали" восстанавливаются. В IV квартале 2022г сталь +1% кв/кв, чугун +3% кв/кв. За год производство стали -8% г/г, но объемы продаж стальной продукции всего -2% г/г. Достойный результат в нынешних условиях. Из-за санкций компания потеряла доступ к европейскому рынку. Сохранить объем продаж на уровне, близком к 2021г, ей удалось за счет переориентации поставок на внутренний рынок. Однако не одна "Северсталь" увеличила поставки по России. Поэтому мог образоваться избыток сырья, из-за чего цены реализации могли снизиться", - пишут аналитики.

Эксперты пока нейтрально смотрят на акции "Северстали": "Рост логистических расходов и конкуренции на локальном рынке, возможное снижение промышленного спроса в мире, а также риск повышения налоговой нагрузки на фоне дефицита госбюджета РФ - все это создает неопределенность относительно результатов в 2023г. К тому же "Северсталь" пока не раскрывает консолидированную финансовую отчетность, поэтому сложно оценить, как идут дела у компании на самом деле".

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