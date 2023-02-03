Риски пока остаются смещены в сторону ослабления рубля до 72-73 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Курс пары USD/RUB может протестировать сверху вниз уровень в 70 руб./$1 на торгах в пятницу, но в целом риски пока остаются смещены в сторону ослабления российской валюты до 72-73 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

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