Среднесрочные перспективы цены бумаг Etalon преимущественно нейтральны - БКС Экспресс

БКС Экспресс преимущественно нейтрально оценивает среднесрочные перспективы котировок бумаг Etalon, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Пучкарева.

"Группа Etalon опубликовала операционные результаты за IV квартал 2022 года, и их можно назвать довольно слабыми. Просели как объемы продаж, так и цены по жилой недвижимости. Такая динамика обусловлена снижением потребительской уверенности в РФ. Ситуация оказывает негативное влияние не только на показатели эмитента, но и других девелоперов. Доля ипотеки в IV квартале выросла до рекордных 58%, что связано с увеличением продаж в регионах, - отмечает аналитик. - Среднесрочные ожидания по бумагам Etalon преимущественно нейтральные. В I квартале спрос на недвижимость может начать восстанавливаться относительно уровней IV квартала. Позитивный момент - действующие программы льготной ипотеки. Тем не менее снижение реальных располагаемых доходов населения вкупе с падением потребительской уверенности могут стать чувствительными сдерживающими факторами для сектора".

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