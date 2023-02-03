Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Qorvo Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $124 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет Qorvo за четвертый квартал 2022 года умеренно негативно. Компания развивает свою продуктовую линейку и наращивает долю своих компонентов у контрагентов в большинстве сегментов бизнеса. В то же время давление на ее бизнес оказывают текущая рыночная конъюнктура и сохраняющаяся высокая неопределенность относительно скорости восстановления конечных рынков сбыта. На данный момент мы видим усиление негативного влияния на продажи и маржу компании, в особенности в ACG-сегменте. Оцениваем Qorvo на уровне 17х P/E 2024 и сохраняем для ее акций рекомендацию "держать" с целевой ценой $124", - пишет старший аналитик Егор Толмачев.

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