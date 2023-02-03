Рынок акций РФ утром снижается во главе с "Полюсом" вслед за мировыми площадками

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющейся геополитической напряженности; индекс МосБиржи опустился ниже 2230 пунктов во главе с акциями ПАО "Полюс".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2229,32 пункта (-0,6%), индекс РТС - 998,22 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 70,35 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group Holding (+0,1%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индексу МосБиржи трудно будет преодолеть рубеж 2250 пунктов без улучшения внешнего фона.

Российский рынок акций рос пять дней подряд, что последний раз наблюдалось в августе прошлого года. Перекупленность "тонкого" рынка нарастает, и для продолжения подъема нужны новые сильные драйверы, которых пока не видно. Больше всего настораживает нефть Brent, которая опустилась ниже $82 за баррель. На такой нефти сложно рассчитывать на значимый рост нефтянки, а именно подъема тяжеловесных нефтяных бумаг не хватает для ухода индекса МосБиржи выше 2250 пунктов, считает эксперт.

Акции Сбербанка прекратили рост вблизи зоны сопротивления 160-170 руб. Без дополнительных драйверов или улучшения внешнего фона бумаги без серьезной коррекции еще способны подняться в середину данного диапазона. Вполне может немного отскочить вверх "Норникель" за счет роста мировых цен на свою продукцию, но других поводов для сильных движений ГМК нет, скорее всего, акция продолжит консолидацию вокруг отметки 15 тыс. руб., полагает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу противоречивый. Китайский рынок оказался под давлением смены настроения иностранных инвесторов, которые начали продавать акции. Нефть торгуется в "минусе" во многом из-за активного восстановления экспорта из РФ. Впрочем, нельзя обойти стороной тот позитив, что решения ведущих центробанков продолжают сохранять, по сути, стимулирующую политику, так как реальные ставки в большинстве экономик остаются отрицательными.

Тем не менее, на торгах в пятницу российские акции снижаются на фоне традиционного желания игроков зафиксировать прибыль относительно тренда предыдущих дней. Плюс к этому в пятницу в Евросоюзе будет обсуждаться очередной" потолок" цен на российские нефтепродукты. Соответственно, санкционная тематика будет доминировать, полагает Кочетков.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, ралли на мировых рынках столкнулось к концу недели с сопротивлением продавцов в Азии, поскольку разочаровывающие результаты американских технологических гигантов за ночь подорвали настроения инвесторов, а доллар укрепился в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

В результате европейские и американские фондовые индикаторы в пятницу снижаются. Инвесторы ожидают более ощутимых признаков восстановления экономики в Китае, полагает Волш.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+3,3%), обновившие максимумы за 5 месяцев, при этом слабо просел Dow Jones (-0,1%).

Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Это рекордный дневной прирост с 2013 года, отмечает MarketWatch. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback - на $40 млрд.

Федрезерв США в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

В Азии в пятницу динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,9%).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в январе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности. Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг - до 52,9 пункта с 48 пункта.

Инвесторы ожидают публикации статданных по рынку труда США (16:30 МСК), которые могут указать на замедление роста числа рабочих мест. Американский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на масштабное повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в прошлом году.

Ряд крупных технологических компаний США за последнее время объявили о сокращениях сотрудников, однако опубликованные накануне статданные указали, что сокращения не являются повсеместными, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают сползать вниз, завершая в "минусе" вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $81,73 за баррель (-0,5% и -0,8% в четверг), мартовская цена WTI - $75,43 за баррель (-0,6% и -0,7% накануне).

С начала этого года диапазон колебаний котировок нефти не превышает $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового "потолка", и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции OR Group (MOEX: ORUP) (-3,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,2%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,1%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-1,7%).

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+20,6% и +11% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,7%), бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+7,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,26 млрд рублей (из них 1,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,43 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 582,49 млн рублей на акции "Газпрома").