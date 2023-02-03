"Открытие Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку акций Северстали

"Открытие Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", сообщается в материале начальника управления анализа рынков, эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова.

"Результаты "Северстали" за четвертый квартал и весь 2022 год оцениваем как неплохие. Если ориентироваться на опубликованные цифры, то можно констатировать, что после резкого обвала во II квартале 2022 года внутренний стальной рынок в целом восстановился. При этом прогноз компании относительно ожидаемого падения спроса на сталь в текущем году на 1% скорее подтверждает данный тезис, - пишет Павлов. - Отметим также, что падение продаж в IV квартале по сравнению с предыдущим периодом традиционно объясняется сезонностью спроса на сталь в РФ, а также высокой базой июля-сентября на фоне распродажи накопленных запасов. Снижение продаж железной руды компания объясняет перераспределением продаж на собственные активы на фоне увеличения производства. В настоящий момент мы по-прежнему сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.