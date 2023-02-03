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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно сохранение нейтральных торгов на рынке ОФЗ до заседания ЦБР 10 февраля - ПСБ
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03 февраля 2023 года 10:40
Вероятно сохранение нейтральных торгов на рынке ОФЗ до заседания ЦБР 10 февраля - ПСБ
Вероятно сохранение нейтрального настроения на рынке рублевых гособлигаций до заседания ЦБ РФ по ставке 10 февраля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Перед заседанием ЦБР по ключевой ставке, которое состоится на следующей неделе (10 февраля), от регулятора в четверг прозвучал нейтральный сигнал. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России может изменить прогноз по экономике и ставке на текущий год, не уточнив направление изменения. До заседания ожидаем, что боковая динамика на рынке ОФЗ сохранится", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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