Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в еврозоне, Германии, России, США и Китае:

- Индекс цен производителей в еврозоне за декабрь;

- Отчет по рынку труда в США за январь;

- Число активных буровых установок от Baker Hughes;

- Индексы PMI для сферы услуг в еврозоне, Германии, России, США и Китае за январь.

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