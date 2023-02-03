Возможно укрепление рубля до 69,8 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 69,8 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин РФ в пятницу обнародует план по объему продаж юаней на февраль. Ждем, что объемы будут увеличены в 2,5 раза - до 140 млрд руб., и это умеренно поддержит рубль. Вторым фактором поддержки для рубля может стать глобальное ослабление доллара, если данные по рынку труда США за январь окажутся ниже ожиданий", - отмечают эксперты в комментарии.

Стоимость барреля нефти марки Brent может подорожать в пятницу до $83,5, по мнению аналитиков инвестбанка.

Ситуация на рынке ОФЗ в пятницу, видимо, будет стабильной в отсутствие новых катализаторов, полагают в SberCIB.

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