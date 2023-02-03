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03 февраля 2023 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 3 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли максимальных отметок за последние пять месяцев, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе. Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback - на $40 млрд.

Кроме того, в четверг трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные. Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Вместе с тем фьючерсы на американские индексы в пятницу утром заметно снижаются, в частности, фьючерс на индекс S&P 500 теряет порядка 0,5%, что говорит об ухудшении настроений на фондовом рынке США.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики на торгах в пятницу, трейдеры ждут статданных по рынку труда США. Экономисты ожидают, что данные укажут на замедление роста числа рабочих мест. Американский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на масштабное повышение ставок Федеральной резервной системой США в прошлом году. Значение японского индекса Nikkei 225 пор итогам торгов увеличилось на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,62%. Значение южнокорейского Kospi к 8:20 мск повысилось на 0,5%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в январе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности. Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг - до 52,9 пункта с 48 пункта.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, завершая в минусе вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $82,06 баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,8%, до $82,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,2%, до $75,73 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 0,7%, до $75,88 за баррель. Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на минимумах с 10 января.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 февраля упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,718 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,055 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,04% и составил 109,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 832,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (-0,97%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,22%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,17%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,45%), "ЕАБР-003Р-001" (+0,38%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала - в дату окончания 11-16-го купонов. В результате индикативная дюрация выпуска составит примерно 2,94-2,97 года. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-SBER42 объемом 62 млрд рублей на уровне 8,80% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,99% годовых. Срок обращения бумаг - 2 года 1 месяц (758 дней). Длительность первого купона - 212 дней, 2-4-й купоны - полугодовые. Номинальный объем выпуска - 80 млрд рублей, объем размещения составит 62 млрд рублей. Сбор заявок проходил с 10:00 МСК 31 января до 15:00 МСК 2 февраля. Техразмещение запланировано на 3 февраля. Датой окончания размещения станет 8 февраля либо дата размещения последней облигации выпуска.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 3 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,40% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 3 года в размере не выше 9,74% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 9 февраля.

ООО "Газпром капитал" 7 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-08 объемом не менее 30 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 10 февраля.

АО "ЕвроТранс" с 11:00 МСК 3 февраля до 16:00 МСК 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 500 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Московская биржа 6 декабря 2022 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

АО "Банк ДОМ.РФ" в середине февраля планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 175-200 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 8% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 14 февраля 2023 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,66% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 223,15 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 7 млн 614,255 тыс. облигаций серии 001P-02R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупили 50,76% выпуска. ДОМ.РФ разместил 10-летний выпуск на 15 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего купона составляет - 8,7% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" приобрело по оферте 88 тыс. 930 облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 400 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 22,23% эмиссии. "ЮниМетрикс" разместил 3-летние облигации 1-й серии в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов составят 15% годовых, а 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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