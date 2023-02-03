Сильный рост индекса Мосбиржи в пятницу маловероятен - БКС Экспресс

Сильный рост индекса Мосбиржи в пятницу маловероятен ввиду слабого внешнего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Мы отмечали признаки замедления фазы роста и активизации продавцов на графике индекса Мосбиржи еще по итогам среды. В четверг ситуация не улучшилась, рынок встал на месте. Роста одних лишь металлургов и Сбербанка для подъема всего индекса уже не хватает. Без нефтегазового сектора показывать высокую скорость движения наверх не получается, - пишет эксперт в комментарии. - В данный момент по-прежнему важно следить за уровнем 2250 пунктов. Это ключевой рубеж по индексу, отделяющий от более высоких целей. При его преодолении и закрытии 1-2 сессий выше далее цели сместятся к 2340-2380 пунктам. Показать мощный импульс роста конкретно в пятницу будет сложно, учитывая слабый внешний фон".

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