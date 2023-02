S&P 500 и Nasdaq достигли максимумов за 5 месяцев, Dow Jones слабо снизился на торгах в четверг. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли максимальных отметок за последние пять месяцев, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе.

Причиной роста первых двух индикаторов стал скачок котировок акций Meta Platforms (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) на 23,3%. Это рекордный дневной прирост с 2013 года, отмечает MarketWatch. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале более чем в два раза, однако выручка превзошла ожидания. Кроме того, компания дала сильный прогноз на текущий квартал и объявила масштабную программу buyback - на $40 млрд.

Бумаги других представителей технологической отрасли также существенно подорожали: Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 7,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 7,4% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,7%.

Инфляция, по-видимому, достигла пика, и процентные ставки должны стабилизироваться, что устраняет серьезные препятствия для роста акций технологических компаний", - полагает главный исполнительный директор deVere Group Найджел Грин.

Кроме того, в четверг трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, сообщило министерство труда. Это минимальное значение с апреля 2022 года.

Результаты стали неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших рост числа заявок до 195 тыс., согласно данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали еще более значительного повышения - до 200 тыс.

Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 3%, стоимость рабочей силы - на 1,1%, свидетельствуют предварительные данные Минтруда.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,4% и второго на 1,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 2,5% и 1,5% соответственно.

Цена акций FedEx Corp. (SPB: FDX) подскочила на 6,1%. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний объявила о намерении сократить число руководящих должностей более чем на 10%, а также предпринять другие меры для улучшения организации работы.

Производитель шоколада Hershey Co. (SPB: HSY) в октябре-декабре получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков. Бумаги компании подорожали на 4,1%.

В то же время бумаги ConocoPhillips (SPB: COP) подешевели на 5,1%. Нефтяная компания в октябре-декабре увеличила чистую прибыль на 23%, однако она оказалась ниже прогнозов.

Стоимость Merck & Co. (SPB: MRK) уменьшилась на 3,3%. Фармацевтическая компания увеличила выручку в минувшем квартале на 2%, однако ее чистая прибыль оказалась на 20% ниже показателя годом ранее.

Цена акций другого представителя этой отрасли Eli Lilly снизилась на 3,5%, поскольку квартальная выручка компании не оправдала ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 39,02 пункта (0,11%) и составил 34053,94 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции страховщиков UnitedHealth Group (SPB: UNH). и Travelers Cos. (SPB: TRV), подешевевшие соответственно на 5,3% и 1,9%, а также Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,5% и Merck.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 60,55 пункта (1,47%), составив 4179,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии взлетел на 384,5 пункта (3,25%) - до 12200,82 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики на торгах в пятницу, трейдеры ждут статданных по рынку труда США.

Экономисты ожидают, что данные укажут на замедление роста числа рабочих мест. Американский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на масштабное повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в прошлом году.

Ряд крупных технологических компаний США за последнее время объявили о сокращениях, однако опубликованные накануне статданные указали, что сокращения не являются повсеместными, пишет MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. - до 183 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение с апреля 2022 года.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:12 мск увеличилось на 0,34%.

В число лидеров повышения котировок входят акции холдинговой компании Z Holdings Corp. (+12,9%), производителя подшипников и карданных валов NTN Corp. (+12,2%) и производителя потребительской электроники Sony Group Corp. (+5,4%).

Sony сократила чистую прибыль в третьем квартале 2022 финансового года из-за резкого снижения доходов кинобизнеса, однако показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск уменьшился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в январе, поднявшись выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности.

Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг - до 52,9 пункта с 48 пункта.

Наиболее значительное снижение в Гонконге демонстрируют бумаги застройщиков Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-6,8%) и Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. (-4,5%), а также интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,6%).

Стоимость ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшается на 2,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,3%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,3%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:20 мск повысилось на 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,62%.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. выросла на 1,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,9% и 2%.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, завершая в минусе вторую неделю подряд на фоне некоторого ослабления оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса в Китае и продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в пятницу составляет $82,01 баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,67 (0,8%), до $82,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,72 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,53 (0,7%), до $75,88 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на минимумах с 10 января.

С начала этого года нефть торгуется в диапазоне около $10 за баррель. С одной стороны, рынок ждет подъема спроса в Китае после снятия карантинных ограничений в стране, с другой - опасается спада активности в развитых странах в связи с продолжающимся повышением ставок ведущими мировыми ЦБ, отмечает Bloomberg.

Кроме того, со следующей недели начнет действовать эмбарго Евросоюза на поставки российских нефтепродуктов, сопровождающееся инициативой ценового потолка, и трейдеры будут ждать последствий этого решения.

"Нефтяной рынок находится в подвешенном состоянии, ожидая ощутимых признаков роста спроса в КНР, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Фактор запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС не является основным, но все же создает некоторую неопределенность".