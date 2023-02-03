"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям оператора Гонконгской биржи HKEx

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператору Гонконгской фондовой биржи, с прогнозной стоимостью на уровне 360,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам ускорения темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политике в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И биржа, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. В то же время на данный момент акции компании близки к справедливой оценке, и потенциал роста котировок ограничен", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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