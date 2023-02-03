Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Москва. 3 февраля. Доллар США и юань слегка колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия единой направленности внешних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 70,3125 руб./$1 (-14,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 27,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,2 коп. - до 10,429 руб.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в условиях неопределенности внешней конъюнктуры: мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки чуть заметно снижаются. Участники валютного рынка оценивают результаты заседаний мировых ЦБ. Кроме того, инвесторы оценивают новости об очередном антироссийском пакете санкций Евросоюза, который может быть принят в феврале.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в четверг достигли максимальных отметок за последние пять месяцев, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе. Кроме того, в четверг трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные по занятости населения.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых - это максимум с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявлял, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. Он отметил, что не предполагает снижения ставок в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу не показывают единой динамики: японский Nikkei 225 растет на 0,47%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,89%, южнокорейский Kospi растет на 0,57%, китайский CSI300 снижается на 1,67%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,52%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:00 мск составила $82,12 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,81 за баррель, что на 0,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Европейский ЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор намерен вновь поднять ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный "потолок" цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля (...) мы нацелены ввести десятый пакет санкций", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины". В ноябре прошлого года фон дер Ляйен предлагала использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.