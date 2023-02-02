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02 февраля 2023 года 19:51

Рубль растерял рост к доллару и упал к евро по итогам волатильных торгов четверга

Москва. 2 февраля. Доллар США развернулся вверх, евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине при закрытии позиций после завершения первых в этом году заседаний ведущих мировых центробанков и на санкционных новостях.

Курс доллара США составил 70,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,2 руб./EUR1, подорожав на 72,25 копейки. Евро поднялся выше 77 руб. впервые с 30 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,68 копейки - до 73,49 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6 копеек - до 10,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам четверга, участники рынка закрывали позиции после того, как ведущие мировые центробанки провели свои первые в этом году заседания по ставкам. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали новости на тему антироссийских санкций.

Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С нашими партнерами из G7 мы введем дополнительный "потолок" цен на российские нефтепродукты, а к 24 февраля (...) мы нацелены ввести десятый пакет санкций", - сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам главы ЕК, Евросоюз вместе с партнерами также "изучают способы использования российских государственных активов на благо Украины". В ноябре прошлого года фон дер Ляйен предлагала использовать свыше 300 млрд евро заблокированных средств РФ для помощи Украине.

В четверг решения по ставкам приняли Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), накануне состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор намерен вновь поднять ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

ЕЦБ в четверг также принял решения относительно условий программы нормализации баланса, увеличившегося почти до 5 трлн евро после многолетнего выкупа активов. Детали программы будут опубликованы позднее в четверг отдельным пресс-релизом.

Как сообщалось в декабре, портфель облигаций, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (Asset Purchase Programme, APP), будет уменьшаться в среднем на 15 млрд евро в месяц до конца второго квартала 2023 года, после чего регулятор определит дальнейшие темпы его сокращения.

ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

"При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Лагард отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

Говоря о ситуации с инфляцией, Лагард отметила, что быстрый экономический подъем в Китае может дать новый толчок ценам на сырьевые товары. Однако если снижение цен на энергоносители, которое фиксируется в последние месяцы, продолжится, то инфляция в еврозоне будет замедляться быстрее, чем ожидается в данный момент.

"Дальнейшее ослабление спроса в экономике также будет способствовать снижению инфляционного давления", - добавила Лагард.

Американский регулятор накануне ожидаемо повысил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5-4,75% годовых. На предыдущем заседании ставка была повышена на 50 б.п., а до этого четырежды на 75 б.п.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался". Он допустил, что ставка не превысит 5%, и повторил, что Центробанк может добиться замедления инфляции без нанесения существенного ущерба экономике, пишет Trading Economics.

Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Однако тон его заявлений вселил в участников рынка надежду, что цикл подъема ставок вскоре может закончиться.

Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января).

По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре прогнозировали падение на 2,4% в 2023 году), но немного ухудшился по инфляции (в декабре ожидания по инфляции на 2023 год составляли 5,8%). Снижение ВВП РФ в 2022 году аналитики оценили в 2,5% (в декабре ожидали падение на 2,9%).

Аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

В 2023-2024 годах аналитики ожидают более высокую траекторию ключевой ставки по сравнению с декабрьским опросом. Прогнозы выросли на 0,2 п.п., до 7,5% годовых (в 2023 году в среднем за год) и 6,8% в 2024 году. На 2025 год консенсус-прогноз средней ключевой ставки - 6,0% годовых. При этом медианная оценка нейтральной ключевой ставки увеличилась на 0,5 п.п. - до 6,0% годовых.

Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной декабрьскому опросу. Прогноз аналитиков на 2023 год среднегодового курса - 72,0 руб./$ (70,0 руб. в декабрьском прогнозе), на 2024 год - 73,8 руб. (73,0 руб.), на 2025 год - 75,6 руб. (75,0 руб.).

Цены на нефть понижаются вечером в четверг, участники рынка продолжают оценивать данные об очередном росте запасов топлива в США и итоги заседания ФРС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,46% - до $82,46 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,35% - до $76,14 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене на 3,1% на данных, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей. Рост показателя фиксируется на протяжении шести недель подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Кроме того, вечером в среду Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. и сообщил, что ждет новых подъемов ставки с целью возврата инфляции к целевому уровню в 2%, хотя и отметил, что "дезинфляционный процесс начался".

На таких заявлениях долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара США к шести основным мировым валютам, опустился до минимума за девять месяцев, что оказало определенную поддержку нефтяному рынку.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг курс рубля к доллару на торгах двигался разнонаправленно около отметки 70 руб./$1. "Волатильность в валютной паре снижается - доллар двигался в узком диапазоне - 68,8-70,2 руб./$1. В целом рубль относительно инертен к колебаниям цены нефти, а текущий курс во многом отображает локально достигнутый на рынке баланс между продавцами и покупателями иностранной валюты. Продажа юаней в рамках бюджетного правила оказывает стабилизирующее влияние на рубль. В пятницу ожидаем сообщения Минфина РФ с данными о планируемом объеме продаж юаней на февраль - начало марта. Вероятнее всего, этот объем увеличится. Краткосрочно могут быть импульсы пары "доллар-рубль" в направлении 71 руб./$1. Также в конце недели на рублевые активы нередко оказывает давление фактор пятницы, актуальный в условиях геополитической напряженности. Наш прогноз по курсу рубля к доллару на пятницу - 69-71 руб./$1", - говорит Бахтин.

"В ходе вчерашнего дня торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась относительно средненедельных показателей, а пара "доллар-рубль" перешла к консолидации у отметки 70 руб./$1. Мы полагаем, что данной динамике способствовал рост ставки по долларовым свопам ON - формировался спрос на рубли среди спекулянтов. В то же время, противовесом укрепления национальной валюты выступал фактор скорого введения "потолка" цен на нефтепродукты РФ. Отметим, что снижение торговой активности свойственно началу месяца на фоне низкой активности экспортеров на рынке. В четверг доллар торговался под легким давлением по отношению к рублю. Стоит отметить, что евро по отношению к доллару открылся ростом, преодолев отметку $1,1 - максимум с начала апреля. Давление на "американца" оказывал рост аппетита к риску на глобальных рынках на фоне прошедшего заседания ФРС на котором регулятор не преподнес негативных сюрпризов", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 февраля на 8,03 копейки, до 70,0414 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,19 копейки, до 76,9564 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 7,56 копейки по отношению к среде и составил 70,0424 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 3,35 копейки и составил 70,0982 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 205,986 млн, из которых $433,141 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $772,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 73,38 копейки, до 76,9406 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 67,43 копейки, подорожав до 76,9281 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 175,127 млн, из которых EUR488,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR686,701 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,57% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 6 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 5 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 6 б.п., понизившись до 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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