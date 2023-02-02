Рынок акций РФ в четверг превысил 2240п по индексу Мосбиржи во главе с металлургами на внешнем оптимизме

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с внешними фондовыми площадками после решения Федрезерва США по монетарной политике и ожидаемыми решениями по ставкам Банка Англии и Европейского ЦБ, сдерживающими факторами выступили упавшая нефть (Brent просела к $82,5 за баррель) и геополитические риски. Индекс Мосбиржи превысил 2240 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+7,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2243,54 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1004,08 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 70,4 рубля (+0,2 рубля).

России есть чем ответить в случае поставок зарубежных танков, в том числе немецких "Леопардов", украинским вооруженным силам, и применением бронетехники дело не закончится, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Россия по мере наращивания Западом поставок на Украину новых вооружений будет все полнее задействовать свой потенциал для ответа в ходе СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акции Polymetal выросли до 517,7 рубля - максимума с начала июня 2022 года.

Также подорожали бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,6%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил в "плюсе" пятый торговый день подряд. Сильно смотрелись представители металлургического и финансового секторов. При этом инвесторы пока с осторожностью относятся к бумагам нефтяников ввиду неопределенности из-за эффекта как от уже введенных, так и ожидающихся антироссийских санкционных мер Запада.

Ключевым препятствием для индекса Мосбиржи остается зона сопротивления 2250-2255 пунктов. Продолжительный безоткатный рост и "фактор пятницы" могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 февраля - 2155-2255 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг умеренно подрос, спросом пользовались акции металлургов на оптимистичных ожиданиях "Северстали", что внутренний спрос на сталь в РФ сократится в 2023 году лишь на 1%.

В 2022 году "Северсталь" снизила выпуск стали на 8% (до 10,7 млн тонн), при этом просадка производства во многом объясняется ремонтом конвертера во II квартале, а также снижением загрузки электродуговых печей в III квартале из-за подорожания лома. Продажи стали упали на 2% (до 10,92 млн тонн), полуфабрикатов - выросли на 11% (до 1,57 млн тонн). В текущем году "Северсталь" планирует направить на инвестиции до $1,1 млрд, включая $544 млн на проекты поддержания существующих мощностей, отмечает аналитик.

Бумаги VEON (MOEX: VEON) (+13%) активно дорожали на новостях о согласовании продажи "Вымпелкома" местному менеджменту. Нельзя исключать и дальнейших шагов по консолидации активов сотовой связи в РФ. "В остальном пока сложно говорить о том, что рынок может продолжить активный рост. Внешний геополитический фон пока не предполагает просвета. Если же учитывать санкционный обмен США и Китая, то ситуация для отечественного экспорта может стать более непредсказуемой. Пока инвесторы сосредоточены на внутренних историях, которые выглядят понятней внешних", - считает аналитик.

Надежды нефти на китайский спрос пока перекрываются рисками экономического спада в развитых странах. Альянс ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу, что на рынке расценили в качестве сигнала отсутствия дефицита. Некоторую поддержку обеспечивают опасения сокращения поставок из-за европейского запрета на российские нефтепродукты. Однако одновременно усиливаются ожидания экономического спада, который автоматически будет означать меньший спрос на нефть, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в четверг выросли во главе с бумагами компаний средней и малой капитализации. Позитивный внешний фон для рынков создало решение ФРС США поднять базовую ставку на 0,25 п.п., что вызвало снижение курса доллара и усиление интереса покупателей к активам с высокой степенью риска. Российские инвесторы положительно восприняли и данные Росстата, согласно которым промпроизводство в стране за 2022 год сократилось лишь на 0,6%.

В лидеры роста вновь вышли акции "второго эшелона". Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне сообщений о сложностях с европейскими НПЗ, принадлежащими компании. Выросли акции золотодобытчиков на фоне высоких цен на золото (металл торгуется выше $1940 за унцию). Индекс МосБиржи пятницу проведет в диапазоне 2220-2320 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-2,1%) и США (индексы S&P 500 и Nasdaq растут на 1,3-3%, Dow просел на 0,3%).

ФРС накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По его словам, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл также отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года, отмечает MarketWatch.

Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор намерен вновь поднять ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

Объем промышленных заказов США в декабре вырос на 1,8%, при прогнозах роста на 2,3% после снижения в ноябре на 1,8%.

На нефтяном рынке цены в четверг снизились, обновив 3-недельные минимумы на данных об очередном росте запасов топлива в США (Brent локально падала к $81,25 за баррель).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,52 за баррель (-0,4% и -3,1% в среду), мартовская цена WTI - $76,17 за баррель (-0,3% и -3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+20,2% и +6,3% "префы"), VEON (+13%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+11,3% и +15% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (+8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,4%).

Акции VEON выросли на сообщениях СМИ о согласовании продажи холдингом "Вымпелкома". Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по продаже голландским телеком-холдингом VEON сотового оператора "Вымпелком" его российскому менеджменту, пишет РБК со ссылкой на источники.

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+0,2%) (ранее "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (ENRU)) в 2022 году снизило производство электроэнергии на 4% по сравнению с 2021 г., до 21,66 млрд кВт.ч, сообщила компания. Продажи тепла в 2022 г. остались на уровне 2021 г. - 4,056 млн Гкал (+0,2%).

"ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%) в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции почти на 5% к уровню 2021 года, до 11 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников. По его словам, в 2023 году "ФосАгро" направит на инвестиции почти 67 млрд рублей - это на 6% больше, чем в прошлом году.

Подешевели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (-3,4%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 32,84 млрд рублей (из них 7,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,94 млрд рублей на акции Polymetal).