.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг превысил 2240п по индексу Мосбиржи во главе с металлургами на внешнем оптимизме
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
Инфляция в РФ в 2023 году составит 6% - опрошенные ЦБ аналитики
Инфляция в РФ в 2023 году может составить 6,0%, а ВВП снизиться на 1,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 27-31 января). По сравнению с опросом в декабре прогноз по снижению ВВП улучшился (в декабре...
 
В Россию перестали импортироваться лишь 8% наименований лекарств
В прошлом году зарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году...
 
Торговым сетям запретят штрафовать поставщиков за срыв заказов
Новые поправки в закон "О торговле" могут поддержать производителей продовольствия - речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для сети. В этом уверена Федеральная антимонопольная служба...
 
02 февраля 2023 года 19:40

Рынок акций РФ в четверг превысил 2240п по индексу Мосбиржи во главе с металлургами на внешнем оптимизме

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с внешними фондовыми площадками после решения Федрезерва США по монетарной политике и ожидаемыми решениями по ставкам Банка Англии и Европейского ЦБ, сдерживающими факторами выступили упавшая нефть (Brent просела к $82,5 за баррель) и геополитические риски. Индекс Мосбиржи превысил 2240 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+7,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2243,54 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1004,08 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 70,4 рубля (+0,2 рубля).

России есть чем ответить в случае поставок зарубежных танков, в том числе немецких "Леопардов", украинским вооруженным силам, и применением бронетехники дело не закончится, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Россия по мере наращивания Западом поставок на Украину новых вооружений будет все полнее задействовать свой потенциал для ответа в ходе СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акции Polymetal выросли до 517,7 рубля - максимума с начала июня 2022 года.

Также подорожали бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года на 5,6%, до 82,3 трлн рублей с 87,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил в "плюсе" пятый торговый день подряд. Сильно смотрелись представители металлургического и финансового секторов. При этом инвесторы пока с осторожностью относятся к бумагам нефтяников ввиду неопределенности из-за эффекта как от уже введенных, так и ожидающихся антироссийских санкционных мер Запада.

Ключевым препятствием для индекса Мосбиржи остается зона сопротивления 2250-2255 пунктов. Продолжительный безоткатный рост и "фактор пятницы" могут спровоцировать частичную фиксацию прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 февраля - 2155-2255 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг умеренно подрос, спросом пользовались акции металлургов на оптимистичных ожиданиях "Северстали", что внутренний спрос на сталь в РФ сократится в 2023 году лишь на 1%.

В 2022 году "Северсталь" снизила выпуск стали на 8% (до 10,7 млн тонн), при этом просадка производства во многом объясняется ремонтом конвертера во II квартале, а также снижением загрузки электродуговых печей в III квартале из-за подорожания лома. Продажи стали упали на 2% (до 10,92 млн тонн), полуфабрикатов - выросли на 11% (до 1,57 млн тонн). В текущем году "Северсталь" планирует направить на инвестиции до $1,1 млрд, включая $544 млн на проекты поддержания существующих мощностей, отмечает аналитик.

Бумаги VEON (MOEX: VEON) (+13%) активно дорожали на новостях о согласовании продажи "Вымпелкома" местному менеджменту. Нельзя исключать и дальнейших шагов по консолидации активов сотовой связи в РФ. "В остальном пока сложно говорить о том, что рынок может продолжить активный рост. Внешний геополитический фон пока не предполагает просвета. Если же учитывать санкционный обмен США и Китая, то ситуация для отечественного экспорта может стать более непредсказуемой. Пока инвесторы сосредоточены на внутренних историях, которые выглядят понятней внешних", - считает аналитик.

Надежды нефти на китайский спрос пока перекрываются рисками экономического спада в развитых странах. Альянс ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу, что на рынке расценили в качестве сигнала отсутствия дефицита. Некоторую поддержку обеспечивают опасения сокращения поставок из-за европейского запрета на российские нефтепродукты. Однако одновременно усиливаются ожидания экономического спада, который автоматически будет означать меньший спрос на нефть, полагает Кочетков.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в четверг выросли во главе с бумагами компаний средней и малой капитализации. Позитивный внешний фон для рынков создало решение ФРС США поднять базовую ставку на 0,25 п.п., что вызвало снижение курса доллара и усиление интереса покупателей к активам с высокой степенью риска. Российские инвесторы положительно восприняли и данные Росстата, согласно которым промпроизводство в стране за 2022 год сократилось лишь на 0,6%.

В лидеры роста вновь вышли акции "второго эшелона". Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" на фоне сообщений о сложностях с европейскими НПЗ, принадлежащими компании. Выросли акции золотодобытчиков на фоне высоких цен на золото (металл торгуется выше $1940 за унцию). Индекс МосБиржи пятницу проведет в диапазоне 2220-2320 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-2,1%) и США (индексы S&P 500 и Nasdaq растут на 1,3-3%, Dow просел на 0,3%).

ФРС накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По его словам, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл также отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в том случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года, отмечает MarketWatch.

Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Регулятор намерен вновь поднять ставки на 50 б.п. на следующем заседании, которое состоится в марте.

ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания.

Объем промышленных заказов США в декабре вырос на 1,8%, при прогнозах роста на 2,3% после снижения в ноябре на 1,8%.

На нефтяном рынке цены в четверг снизились, обновив 3-недельные минимумы на данных об очередном росте запасов топлива в США (Brent локально падала к $81,25 за баррель).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,52 за баррель (-0,4% и -3,1% в среду), мартовская цена WTI - $76,17 за баррель (-0,3% и -3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+20,2% и +6,3% "префы"), VEON (+13%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+11,3% и +15% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+9,9%), OR Group (MOEX: ORUP) (+8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+6,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,4%).

Акции VEON выросли на сообщениях СМИ о согласовании продажи холдингом "Вымпелкома". Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по продаже голландским телеком-холдингом VEON сотового оператора "Вымпелком" его российскому менеджменту, пишет РБК со ссылкой на источники.

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+0,2%) (ранее "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (ENRU)) в 2022 году снизило производство электроэнергии на 4% по сравнению с 2021 г., до 21,66 млрд кВт.ч, сообщила компания. Продажи тепла в 2022 г. остались на уровне 2021 г. - 4,056 млн Гкал (+0,2%).

"ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%) в 2022 году нарастила выпуск агрохимической продукции почти на 5% к уровню 2021 года, до 11 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников. По его словам, в 2023 году "ФосАгро" направит на инвестиции почти 67 млрд рублей - это на 6% больше, чем в прошлом году.

Подешевели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ) ) (-3,4%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 32,84 млрд рублей (из них 7,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,55 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,94 млрд рублей на акции Polymetal).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 февраля 2023 года 19:51
Рубль растерял рост к доллару и упал к евро по итогам волатильных торгов четверга
Москва. 2 февраля. Доллар США развернулся вверх, евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже по итогам волатильных торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине при закрытии позиций после завершения первых в этом году заседаний ведущих мировых центробанков и на санкционных новостях.    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 19:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil до $133
Аналитики "БКС Мои инвестиции" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций ExxonMobil Corp. со $128 до $133, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Несмотря на значительный рост котировок в 2022г и начале 2023г, мы видим дальнейший потенциал на фоне сильных...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 19:00
Рост рынка акций РФ в феврале вполне вероятен - "Финам"
Рост российского рынка акций в феврале вполне вероятен, если не учитывать геополитические риски, полагает аналитик "Финама" Ярослав Кабаков. "Рост российского рынка в феврале вполне вероятен, если отбросить геополитические риски. Текущие данные Росстата по отраслям экономики говорят нам, что с...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 18:52
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 2 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший после объявления накануне итогов заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 18:20
ПСБ повысил целевую цену акций Северстали до 1200 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили целевую цену акций "Северстали" со 1031 руб. до 1200 руб. за штуку с потенциалом роста 20% на горизонте года и рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии банка. "Компания представила операционные результаты за IV кв. 2022г и год в целом. Результаты...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 18:05
Наиболее вероятный торговый диапазон рубля в феврале - 70-72 руб./$1 - БКС Экспресс
Рубль, наиболее вероятно, будет торговаться в диапазоне 70-72 руб./$1 в феврале текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Ситуация на рынке сырья остается неопределенной. Это усугубляется большим дисконтом российской нефти к рыночным котировкам. При этом, даже в случае...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 17:31
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips с прогнозной стоимостью на уровне $111,4 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчетность крупного американского нефтяника ConocoPhillips за четвертый квартал 2022 года выглядит нейтрально. Фокус на...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 17:11
Buyback и повышение дивидендов поддержат цену акций Shell - Freedom Finance Global
Программа buyback и повышение дивидендов поддержат котировки акций Shell, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Мы нейтрально оцениваем результаты Shell за четвертый квартал 2022 года. На наш взгляд, цена бумаг эмитента реализовала потенциал роста....    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 16:44
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Capri Holdings с целью $190
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Capri Holdings с целью $61,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 10,5%, стоп-приказ: $70,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Учитывая снижение потребительской активности в...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 16:21
Вероятна умеренно позитивная динамика S&P 500 в четверг - Freedom Finance Global
Вероятна умеренно позитивная динамика индекса S&P 500 на торгах в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 удалось закрепиться выше сопротивления 4100 пунктов благодаря усилению "аппетита" участников рынка к риску после положительно оцененных ими заявлений ФРС США в...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 16:01
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Baidu
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Эмитент в 2023 году может ускорить...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 15:41
Акции металлургов РФ могут продолжить рост на позитивных настроениях в отрасли - Альфа-банк
Акции российских металлургических компаний могут продолжить рост с учетом позитивных настроений в отрасли, полагают аналитики Альфа-банка. "Судя по настроениям на рынке, мы можем наблюдать дальнейшую поддержку акций российских металлургов со стороны экспортных рынков. Цена на железную руду...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 15:21
Оснований для изменения уровня ставки у ЦБ РФ пока нет - ПСБ
нк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 10 февраля 2023 года (инфляция остается в рамках прогноза), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 15:00
Сила восходящего тренда в акциях ММК растет - "Велес Капитал"
Сила восходящего тренда в акциях "ММК" растет, полагает эксперт инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "ММК" в четверг подскочили до пика с конца мая 2022 года вслед за НЛМК и "Северсталью" после выхода не столь слабых, как опасались, данных о состоянии отрасли за 2022г. С...    читать дальше
.
02 февраля 2023 года 14:38
Доля государства в акциях ВТБ может увеличиться до 88,3% - Альфа-банк
Доля государства в акциях ВТБ может увеличиться с 60,9% до 88,3%, если оно выкупит весь одобренный выпуск допэмиссии обыкновенных акций, говорится в комментарии Альфа-банка. "Наблюдательный совет ВТБ определил цену допэмиссии акций на уровне 0,017085 руб., - отмечает аналитик Евгений Кипнис. - В...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.