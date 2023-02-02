"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций ExxonMobil до $133

Аналитики "БКС Мои инвестиции" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций ExxonMobil Corp. со $128 до $133, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на значительный рост котировок в 2022г и начале 2023г, мы видим дальнейший потенциал на фоне сильных фундаментальных показателей нефтегазового рынка, - указывают стратеги. - Кроме того, мы отмечаем прочие позитивные факторы: улучшение балансовых показателей, сокращение капзатрат и рост свободного денежного потока".

Эксперты понижают оценку EPS ExxonMobil на 2023г до $10,45 с $13,98 с учетом прогноза средней цены на нефть WTI на 2023г на уровне $92/барр., что немного ниже, чем в 2022г. Консенсус на 2023г - $10,69.

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