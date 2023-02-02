Рост рынка акций РФ в феврале вполне вероятен - "Финам"

Рост российского рынка акций в феврале вполне вероятен, если не учитывать геополитические риски, полагает аналитик "Финама" Ярослав Кабаков.

"Рост российского рынка в феврале вполне вероятен, если отбросить геополитические риски. Текущие данные Росстата по отраслям экономики говорят нам, что с российскими экспортёрами все хорошо: динамика добычи нефти положительная, идёт рост добычи угля, продолжается рост выпуска металлоизделий, улучшилась ситуация в деревопереработке. Однако риски роста геополитического противостояния растут", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании отмечает основные идеи в бумагах: замещающие еврооблигации "Газпрома" 2037г с доходностью в долларах 7,5%; привилегированные акции "Башнефти" с надеждой на раскрытие отчётности и выплаты дивидендов. И, конечно, акции "Фосагро", которые устойчивы к любым потрясениям, а компания и акционеры не внесены в санкционные списки. Однако, на всем этом фоне в начале февраля, по мнению Кабакова, стоит обратить внимание на акции "Сургутнефтегаза" как на страховку от санкций и ослабления рубля.

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