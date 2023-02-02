Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 2 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший после объявления накануне итогов заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 32 базисных пункта, подорожав до 58,24% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 10,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,59% от номинала (доходность - 9,6% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 26 базисных пунктов - до 42,69% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,51% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3 базисных пункта - до 43,5% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 26,04% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 22,18% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 5 базисных пунктов - до 85,5% от номинала (его доходность выросла на 56 базисных пунктов - до 31,86% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,95% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют уверенный рост; глобальные инвесторы позитивно восприняли объявленные накануне итоги первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков. На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 базисных пунктов, а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 базисных пунктов. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По словам Пауэлла, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП. Пауэлл отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался".

В четверг процентные ставки повысили Европейский ЦБ и Банк Англии: оба регулятора увеличили стоимость заимствований на 50 базисных пунктов - до 3% годовых и 4% годовых соответственно.

Европейский центральный банк не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания. "При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-ному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами".

Банк Англии по итогам первого в 2023 году заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4% с 3,5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам десятого заседания подряд и достигла максимального значения с 2008 года. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка. Кроме того, ЦБ избавился от обещания "решительно" отвечать на "более устойчивые инфляционные давления" и предположил, что инфляция миновала свой пиковый уровень. Это может служить сигналом, что следующие повышения ставки едва ли будут больше 25 базисных пунктов.