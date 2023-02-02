"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips с прогнозной стоимостью на уровне $111,4 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность крупного американского нефтяника ConocoPhillips за четвертый квартал 2022 года выглядит нейтрально. Фокус на "апстриме" делает бизнес нефтяника особенно сильно зависимым от цен на нефть, что и отразилось на квартальной динамике финансовых результатов. Кроме того, некоторая коррекция в ценах на нефть вынудила менеджмент дать осторожный прогноз по дивидендам и buyback на следующий год, что ограничивает потенциал роста цены бумаг эмитента", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

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