"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Capri Holdings с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Capri Holdings с целью $61,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 10,5%, стоп-приказ: $70,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Учитывая снижение потребительской активности в развитых странах, спрос на люксовые товары будет снижаться. Подобная тенденция будет оказывать давление на котировки компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после длительного роста бумаги подошли к ключевому уровню сопротивления. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $70,1 риск на портфель составит 0,13%", - указывают в "Финаме".

Capri Holdings - интернациональная компания, которой принадлежат бренды Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

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