"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Baidu

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью 177 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Эмитент в 2023 году может ускорить темпы роста выручки за счет восстановления сегмента интернет-рекламы. Также компания постепенно улучшает маржинальность за счет повышения операционной эффективности во второстепенных сегментах. Мультипликаторы Baidu по прежнему имеют дисконт к средним уровням", - отмечают эксперты.

Baidu Inc. - китайская транснациональная технологическая компания, основанная в 2000 году, которая специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом, а также на искусственном интеллекте.

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