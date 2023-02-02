Акции металлургов РФ могут продолжить рост на позитивных настроениях в отрасли - Альфа-банк

Акции российских металлургических компаний могут продолжить рост с учетом позитивных настроений в отрасли, полагают аналитики Альфа-банка.

"Судя по настроениям на рынке, мы можем наблюдать дальнейшую поддержку акций российских металлургов со стороны экспортных рынков. Цена на железную руду приближается к отметке $130/тонна, что обусловлено пополнением запасов в Китае, поддержанным распределением кредитных стимулов, типичному для начала года, а также надеждами на восстановление спроса на сталь. Согласно рыночным источникам, бенчмарк цен по горячекатаному прокату, на базисе FOB Black Sea, вырос на 14% м/м в январе. Ралли продолжается, котировки приближаются к отметке $700/тонна. Внутренние цены в России также получили импульс в конце года за счет активности трейдеров, пополняющих запасы в преддверии зимних праздников. Сильный рост цен на сталь также может продолжиться из-за недавнего скачка цен на коксующийся уголь - бенчмарк цен превысил $330/тонна, FOB Австралия", - говорится в обзоре банка.

"Учитывая вышесказанное, акции российских металлургов могут продолжить расти на позитивных настроениях в отрасли, демонстрируя при этом высокий коэффициент бета. В то же время мы должны отметить, что экспортные альтернативы остаются ограниченными для российских производителей, и мы видим сдержанный потенциал роста для внутренних цен в текущих условиях", - пишут эксперты.

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