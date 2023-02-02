"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 309 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 309 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: 234 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в партнерстве с МТС Банком оператор запустил сервис, который позволит клиентам оплачивать покупки картами "Мир" при помощи NFC-наклейки на смартфон.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 234 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,46", - указывают аналитики "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания оказывает услуги сотовой связи, услуги проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного, широкополосного доступа в интернет.

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