Инвестбанк Синара подтверждает целевую цену акций Северстали на уровне 1130 руб

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает целевую цену акций "Северстали" на уровне 1130 руб. за штуку, нейтрально оценив результаты компании за 4К22 и 2022г, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Производство стали в 4К22 увеличилось на 3% к/к и составило 2,7 млн т. При этом продажи стального проката снизились на 11% к/к до 2,8 млн т после распродажи запасов в 3К22, а также на фоне сезонного снижения спроса на сталь в России. По итогам всего года производство и продажи стали сохранились на уровне 2021г. Мы расцениваем результаты как нейтральные", - пишет эксперт.

По мнению Смолина, из-за неопределенности на рынке и геополитической ситуации "Северсталь", скорее всего, воздержится от публикации отчетности за 2022г по МСФО и не станет объявлять дивиденды. "Цены на сталь должны стать важным драйвером для акций компании: экспортная цена на горячекатаный прокат выросла с начала года на 15%, что должно подтолкнуть вверх и цены внутреннего рынка в феврале-марте", - полагает аналитик инвесткомпании.

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