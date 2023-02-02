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02 февраля 2023 года 12:53
Замедление темпов повышения ставки ФРС США - позитивный сигнал для большинства рынков - "Солид Брокер"
Замедление темпов повышения ставки ФРС США является позитивным сигналом для большинства рынков: развивающихся, сырьевых, долговых и драгметаллов, говорится в комментарии "Солид Брокер". "ФРС замедлила темпы повышения ключевой ставки до 0,25 п. п., установив ее на уровне 4,5-4,75% годовых и отметив ослабление инфляционного давления в США. В заявлении по итогам заседания отмечается, что текущие показатели в США указывают на "скромный рост" потребления и производства при сохранении низкого уровня безработицы. Формулировка по инфляции была смягчена - регулятор указал, что рост цен "несколько ослаб", хотя и находится на повышенных уровнях", - отмечают эксперты. После объявления результатов протокола и комментариев Пауэлла американский рынок заметно подрос. По мнению аналитиков инвесткомпании, инвесторы отреагировали позитивом, т.к. предполагается, что ФРС приступает к завершению цикла роста ставки. "Мы предполагаем, что ФРС ещё может поднять ставку на 0,25 п.п. в марте, и на этом цикл завершится, - прогнозируют в "Солид Брокер". - Фьючерсы уже закладывают даже снижение ставки летом, однако мы бы пока так не торопились. В целом мы увидели позитивный сигнал для большинства рынков: для развивающихся, драгметаллов, сырьевых и долговых. Так что "глобальное макро" всё больше содействует покупкам активов, а не удержанию кэша". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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