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02 февраля 2023 года 11:45

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов залег в боковик в ожидании решения ЕЦБ по ставкам

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг залег в боковик при смешанной динамике blue chips в ожидании решения по ставкам Европейского Центробанка и Банка Англии; индекс МосБиржи дрейфует вблизи 2230 пунктов, лучше рынка выглядят акции металлургов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2230,92 пункта (+0,03%, в начале торгов индекс поднимался выше 2244 пунктов), индекс РТС - 1003,08 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 70,06 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, решение ФРС было предсказуемым и даже сопровождалось признаками смягчения риторики. Нефть возобновила рост после провала накануне, золото дорожает на фоне сильного инвестиционного спроса и покупок центральными банками.

Однако в целом, фон нельзя назвать благоприятным для российского рынка из-за продолжающейся геополитической эскалации. Более того, лидеры предыдущего дня могут легко оказаться в списке аутсайдеров из-за склонности российских инвесторов немедленно фиксировать прибыль. Поэтому рынку будет сложно продолжить рост. Рубль, вероятно, будет торговаться стабильно на фоне дорожающей нефти и послабевшего доллара, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, итоги заседания ФРС подтолкнули вверх акции и золото.

ФРС в целом не разочаровала инвесторов, замедлив темпы повышения процентных ставок с 50 до 25 б.п., отметила дезинфляционные тенденции и вероятность еще двух повышений процентных ставок в ближайшие месяцы. Глава регулятора Пауэлл при этом заявил, что пик ставки может оказаться выше рыночных прогнозов (5%) и не ожидает ее снижения в этом году.

Рынок акций РФ в начале торгов попытался подрасти благодаря оптимистичным для рисковых активов итогам заседания ФРС, однако далее покупатели ушли в тень в ожидании новостей от ЕЦБ.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отметка 2250 пунктов по индексу МосБиржи выступает техническим препятствием, однако в случае ее преодоления есть возможность роста еще порядка 5%. Тем не менее, сильных катализаторов для продолжения поступательного движения вверх пока не появилось. В четверг взгляды инвесторов будут прикованы к решению по ставке ЕЦБ - ожидается повышение на 50 б.п., до максимального уровня с 2008 года. В фокусе также будет выступление главы ЕЦБ.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что индекс МосБиржи в четверг возьмет паузу в росте, проведя день на ранее достигнутых значениях - немного ниже 2250 пунктов. Спросом будут пользоваться акции "Русала" на фоне сообщений Росстата, что производство первичного алюминия в 2022 году выросло на 18% г/г.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи ранее рос 4 сессии подряд, но пока не смог преодолеть сильное сопротивление 2250 пунктов. Сильно разочаровала нефть, которая упала на статистике о росте запасов в США и решении ОПЕК+ не менять квоты добычи.

Главным удивлением стала реакция западных рынков на итоги заседания ФРС США: регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,25 п.п., но при этом заявил, что "потребуются дальнейшие повышения ставки". Глава Федрезерва Джером Пауэлл усугубил ситуацию, сказав, что не стоит рассчитывать на снижение ставки в этом году. Ранее на рынке были сильны ожидания, что ФРС даст намеки на скорое сворачивание программы жесткой денежно-кредитной политики. Несмотря на этот пессимизм, американский рынок акций вырос, а индекс доллара снизился на 1% (ниже 101 пункта).

Однако очень часто первая реакция рынка на ФРС бывает ложной. Не исключено, что в четверг в Штатах произойдет коррекция, сопровождаемая ростом доллара. Российскому рынку акций также хорошо бы скорректироваться перед повторным штурмом 2250 пунктов, который может быть более удачным. Причин для роста индекса МосБиржи в четверг пока не видно, считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,02-2% во главе с Nasdaq, который достиг пика с середины сентября на итогах первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,5-4,75% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам заседания. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

На предыдущем заседании Федрезерв увеличил ставку на 50 б.п., а до этого поднимал ее четыре раза подряд на 75 б.п. В настоящее время размер ставки является максимальным с 2007 года.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что инфляция в США продолжает оставаться существенно выше долгосрочного целевого уровня ФРС, который составляет 2%. По его словам, ФРС необходимо проводить ограничительную денежно-кредитную политику некоторое время. Потребуется определенное время для получения полного экономического эффекта от ужесточения ДКП.

Пауэлл также отметил, что не ожидает снижения ставок ФРС в 2023 году в случае, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Между тем он сказал, что финансовые условия существенно ужесточились за прошедший год, и впервые признал, что "дезинфляционный процесс начался", отмечает MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Инфляция в Южной Корее увеличилась в январе до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Это самый высокий показатель за три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 4,95%, согласно Trading Economics. В помесячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,8% против подъема на 0,2% в декабре.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне до 3-недельного минимума на данных об очередном росте запасов топлива в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,22 за баррель (+0,5% и -3,1% в среду), мартовская цена WTI - $76,78 за баррель (+0,5% и -3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,14 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), запасы бензина выросли на 2,58 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,5 млн).

Также в среду стало известно, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), рассмотрев данные по добыче за ноябрь и декабрь 2022 года, рекомендовали не менять квоты на нефтедобычу. Следующее заседание JMMC запланировано на 3 апреля 2023 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+20,8% и +17,1% "префы"), VEON (MOEX: VEON) (+13,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (+8,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL).

Акции VEON выросли на сообщениях СМИ о согласовании продажи холдингом "Вымпелкома". Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по продаже голландским телеком-холдингом VEON сотового оператора "Вымпелком" его российскому менеджменту, пишет РБК со ссылкой на источники.

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

Подешевели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-6,4% и -4,3% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,7% и -4,4% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,31 млрд рублей (из них 1,77 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 694,03 млн рублей на акции Polymetal).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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