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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, будет торговаться в четверг около 70 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
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Новые поправки в закон "О торговле" могут поддержать производителей продовольствия - речь идет о законодательном запрете взимать штрафы с поставщиков, если они сорвали поставку продуктов для сети. В этом уверена Федеральная антимонопольная служба...
 
02 февраля 2023 года 11:30

Рубль, скорее всего, будет торговаться в четверг около 70 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, пока останется вблизи уровня в 70 руб./$1, а его дальнейшую динамику определит анонс новых месячных объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила, который должен состояться в пятницу, 3 февраля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
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