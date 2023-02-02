Рубль, скорее всего, будет торговаться в четверг около 70 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, пока останется вблизи уровня в 70 руб./$1, а его дальнейшую динамику определит анонс новых месячных объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила, который должен состояться в пятницу, 3 февраля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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