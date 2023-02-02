"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" с целью 594 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" (MD Medical) с целью 594 руб. за расписку, что предполагает потенциал роста на уровне 62,7% к текущим котировкам, сообщается в материале инвесткомпании.

"История "Мать и дитя" - это история непрерывного развития, - отмечают аналитики. - За последние девять лет количество медицинских учреждений, входящих в группу, увеличилось более чем в 5 раз, консолидированная выручка выросла более чем в 5 раз, показатель EBITDA - в 4,9 раза. В перспективе основным драйвером роста компании будет развитие многопрофильных госпиталей, кластера в Лапино, а также амбулаторных клиник и сети для забора анализов MD Lab. Благодаря этому планируется постоянно диверсифицировать услуги, повышать их качество, усилить вертикальную интеграцию и повысить маржинальность бизнес-модели группы".

Уже в среднесрочной перспективе ГК "Мать и дитя" планирует решить имеющие технические проблемы и вернуться к дивидендным выплатам. При этом, учитывая положительную чистую денежную позицию и скромные потребности в инвестициях, компания может направлять акционерам более 50% от чистой прибыли по МСФО, предусмотренных дивидендной политикой, подчеркивается в аналитическом материале.

Указывают эксперты и на возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок.

- Относительно низкая ликвидность расписок группы ограничивает потенциальный объем средств, который разумно инвестировать в бумаги компании.

- Возможное ухудшение благосостояния российских граждан в совокупности с удорожанием импортных лекарств и оборудования в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на финансовых результатах группы.

- Растущая конкуренция на рынке платных медицинских услуг, особенно в столичном регионе, в перспективе способна негативно сказаться на темпах развития и маржинальности бизнеса группы.

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