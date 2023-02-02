Рубль может укрепиться до 69,3 руб./$1 в четверг - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 69,3 руб./$1 на торгах в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню в $85 за баррель в течение торгового дня, полагают аналитики.

Доходности выпусков ОФЗ с фиксированным купоном могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, так как недельная инфляция в России ускорилась с 0,14% до 0,21%, указывают эксперты инвестбанка. Возможно, отмечают они, некоторые инвесторы начнут учитывать в котировках более жесткий сигнал ЦБ на предстоящем заседании 10 февраля.

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