Акции Татнефти, Газпром нефти, Роснефти и "префы" Сургутнефтегаза остаются интересными идеями в секторе - ПСБ

Акции "Татнефти", "Газпром нефти", "Роснефти" и "префы" "Сургутнефтегаза" остаются интересными идеями в секторе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Средняя цена нефти марки Urals в январе 2022г сложилась в размере $49,48/барр., а средняя цена сорта Brent - $84/барр., и, таким образом, дисконт к Urals составил около 41%, - констатируют эксперты банка. - Это больше, чем в декабре (38%), но меньше, чем за период мониторинга с 15 декабря 2022г по 14 января 2023г (43%). Дисконт российской Urals к Brent сильно вырос в 2022г (традиционный спрэд - $1,5-2/барр.) на фоне постепенного отказа от нее европейских потребителей и трудностей с поставками. Пик спрэда пришелся на месяц после начала СВО, затем постепенно сокращался, так как российские компании переориентировали поставки. Ввод эмбарго и "потолка цен" на российскую нефть в конце года снова привело к расширению дисконта относительно Brent. Тем не менее, мы считаем, что по мере адаптации к новым условиям работы под санкциями, спрэд в 2023г будет сужаться, до $21-25/барр."

Более низкие цены на российскую нефть, плюс сокращение добычи и поставок не позволят в текущем году показать нефтегазовому сектору такие же сильные финансовые результаты, как в 2022г, полагают аналитики ПСБ. Но в целом они выделяют несколько интересных идей в секторе: компании, ориентированные на внутренний рынок ("Татнефть", "Газпром нефть"), бенефициар ожидаемого нами ослабления курса рубля ("префы" "Сургутнефтегаза"), компании с высокой экспозицией на страны АТР ("Роснефть").

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