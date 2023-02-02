Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в четверг ростом в пределах 0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг с умеренного повышения в пределах 0,7%, в диапазоне 2230-2245 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Инерция вечернего прироста среды создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым повышением. Вместе с тем имеются предпосылки для его перехода в состояние консолидации внутри дня. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2210 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2260 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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