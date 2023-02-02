"Финам" подтвердил рейтинг "покупать" для акций Amgen

Аналитики "Финама" подтвердили рейтинг "покупать" для акций американской биотехнологической компания Amgen с прогнозной стоимостью на уровне $313,9 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании..

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